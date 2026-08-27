Köprübaşı kendi Ziraat Odasını istiyor: “Mahalle şartı kaldırılsın”

Köprübaşı’nın halen Dernekpazarı Ziraat Odası’na bağlı şube olarak hizmet verdiğini belirten Erdoğan, ilçenin kendi Ziraat Odasına sahip olabilmesi için mevzuat değişikliği yapılması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “Talebimiz Ziraat Odası açılabilmesi için aranan mahalle şartının tamamen kaldırılması ve her ilçenin kendi Ziraat Odasını açabilmesine imkan tanınmasıdır” dedi.

Köprübaşı’nda yaklaşık bin çiftçinin bulunduğunu belirten Erdoğan, Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerinin de yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Erdoğan, “Çiftçi Kayıt Sistemi işlemlerimiz 1 Eylül’de başlayıp Aralık’ın sonunda bitiyor. Yaklaşık bin çiftçimiz var. Burada ağırlıklı olarak fındık ve çay tarımı yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatı beklentiyi karşılamadı

Bölgedeki üretimin büyük ölçüde yamaç arazilerde ve zor şartlarda gerçekleştirildiğine dikkat çeken Erdoğan, açıklanan fındık fiyatının üreticinin beklentisinin altında kaldığını söyledi. Erdoğan, “Devletin açıkladığı fındık fiyatı beklenenin altında oldu. Bölgemiz için farklı olabilirdi. Çünkü üretim yamaç arazide ve zor şartlarda yapılıyor” diye konuştu.

Üreticilerin tarlada ve bahçede üretimi sürdürebilmek için özellikle ekipman desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Erdoğan, devlet desteklerinin çeşitlendirilmesini isteyerek “Devletimizin sağladığı destekler var ancak buradaki üreticinin beklentisi, tarla ve bahçesinde daha fazla tarım yapabilmek için ekipman veya buna uygun kredi desteği verilmesi” dedi.

Kokarca mücadelesinde yoğun çalışma

Köprübaşı’nda üreticilerin önemli sorunlarından biri olan kahverengi kokarcaya karşı da yoğun bir mücadele yürüttüklerini belirten Erdoğan, uygulanan çalışmaların sonuç verdiğini söyledi. Erdoğan, “Kokarca ile bölgemizde gece gündüz demeden çok etkin bir mücadele yürüttük. Doğaya samuray arıları saldık, ayrıca her noktada çok ciddi ilaçlama çalışması yaptık. O yüzden bu yıl hiç görülmedi gibi diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

Üreticilerin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla yeni bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Erdoğan, petrol istasyonlarıyla görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Erdoğan, “Dernekpazarı Ziraat Odası ve Köprübaşı Ziraat Odası olarak çiftçilerimize mazot desteği indirimi alabilmek için petrol istasyonlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. ÇKS kaydı olanlara yüzde 7 ek indirimli kart vereceğiz. Onun çalışmasını yapıyoruz şu anda” dedi.