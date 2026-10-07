Körfez Ticaret Odası’nda Recep Öztürk güven tazeledi

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Kocaeli

Körfez Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen 22 meslek komitesi seçiminde bin 256 üye sandığa giderek oy kullanırken, mevcut Başkan Recep Öztürk’ün Yeşil Listesi 757 oyla seçimi kazanırken, İsmail Akova’nın Kırmızı Listesi 411 oy aldı. Beyaz Liste 114 oyla üçüncü, Mavi Liste ise 71 oyla dördüncü oldu. Komite bazındaki sonuçlarda ise Öztürk’ün Yeşil Listesi 15 komitede seçimi kazanırken, Akova’nın Kırmızı Listesi 5 komitede üstünlük sağladı. 8. ve 22. Meslek Komitelerinde Mavi Liste sandıktan birinci çıkarken, seçimin en dikkat çeken sonucu 7. Meslek Komitesi’nde yaşandı. Yeşil ve Kırmızı Listelerin eşit oy aldığı komitede sonuç kura çekimiyle belirlendi. 22 meslek komitesindeki seçim sonuçlarının ardından Körfez Ticaret Odası’nın yeni dönem meclis tablosu netleşirken, mevcut Başkan Recep Öztürk seçimi kazanarak güven tazeledi.

“İstihdama fayda sağlayacak projeler yapacağız”

Yeni dönemde üniversiteler ve meslek liseleri ile iş dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik projeler geliştireceklerini belirten Öztürk, özellikle istihdam sorununa katkı sağlayacak çalışmalara odaklanacaklarını ifade ederek, “Ekonomik anlamda iş birliklerini geliştirmek, yurt dışı ticaret hacmimizi artırmak ve mesleki anlamda üniversitelerimiz ve meslek liselerimizle iş birliği yaparak istihdam problemine fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.