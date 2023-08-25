Körfez’deki ‘hayalet ağlar’ temizleniyor

EKONOMİ /KOCAELİ

Tarım ve Orman Bakanlığı ve yerel paydaşlar Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Deniz Ticaret Odası, Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi, Nefes Doğa Sporları'nın desteğiyle hayata geçirilen "Hayalet ağlardan, Sıfır Atık'a" projesi kapsamında, 15 Nisan'dan bu yana Darıca ve Eskihisar sahilleri arasındaki 300 bin metrekarelik alanda tarama yapıldı.

Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük,Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Gebze- Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi ve Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Ali Sarı, Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı, Sivil Toplum Kuruluşundan yetkililer ve bölge protokülü katıldı.

“Körfez deniz altı çeşitliliği artıyor”

Atılan hayalet ağlarla canlıların yaşamlarına son verildiğini vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ”Geçmişte atık ve atıl ürünleri denize dökülürdü, görünmediği için kaybolduğunu zannederdik, bugün ise anlıyoruz ki denize atılan hiçbir şey kaybolmuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez’e döşediği kollektör hattı sayesinde akıtılan kanal kalmadı. Deniz altı hayatını yeniden canlandırdık. Her geçen gün deniz altı canlılığı çeşitliliği artıyor. Dolayısıyla oraya atılacak her şey yok etme, oksijen alanlarının daralması, aynı zamanda balık çeşitliliğin azalması anlamına geliyor. Körfez’de 300 bin metrekare alan tarandı ve 43 bin metrekarelik kısım temizlendi, çalışmaların sonunda 50 bin metrekare alan dip ağlardan, hayalet ağlardan kurtarılmış olacak. Bugün Körfez temizleniyor, bundan sonra da bütün denizlerimizde bu farkındalık devam edecektir” dedi.

“3 milyon Hayalet Ağ ile mücadele ediyoruz”

Son çalışmayla deniz tabanından çıkarılan 21 bin metrekareyle, bu yıl içerisinde Körfez bölgesinde toplam 43 bin metrekare hayalet ağ temizlenerek 75 türün popülasyonu güvence altına alındığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, 3 milyon balığın tekrardan denizlerde yaşamasına imkan sağladıklarını söyledi.

Türkiye genelinde hayalet ağ ile mücadeleye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Denizin altında o kadar hareketli ekosistem var ki, onların da yaşama hakkı var ama yanlış avlanmak ve ağların denize bırakılmasıyla hayatlarını sonlandırıyoruz. Hayalet ağların temizlenmesiyle ilgili bu proje kapsamında son yıllarda Türkiye'de 800 lokasyonda ağ taraması yapıyoruz. 800 bin metrekare ağ çıkardık. 170 milyon metrekare alan tamamen tarandı." diye konuştu.

“43 bin metrekare alan temizlendi”

Tarım ve Orman İl Müdürü Levent Küçük, bu yıl yapılan Körfez temizlik faaliyetlerinde hayalet ağ çıkarma çalışmalarının bir yenisini bu bölgede gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Küçük, daha önce de 22 bin metrekare hayalet ağ çıkardıklarına değinerek, "Dalgıçlarımızın yardımıyla 300 bin metrekare taradığımız alanda 21 bin metrekare hayalet ağ ile toplamda 43 bin metrekare temizlemiş olduk. İzmit Körfez'imizde yaklaşık 75 tür canlının yaşadığını tespit ettik. Buradaki 50 türün avcılığı söz konusu. Biz avcılığın devam etmesi ve türlerin arttırılması için Körfez'de yapay resiflendirme çalışmalarını da bakanlığımız bünyesinde programlandırmaktayız." şeklinde konuştu.

Program sonrası dalgıçlar ile Körfez’de dalış gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bambaşka bir dünya gözlemledik” dedi.