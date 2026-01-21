Körfez’e entegre lojistik merkez kurmayı hedefliyoruz

Adem Adıgüzel/Kocaeli

Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, 16 Ocak Basın Onur Günü haftası dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda basının demokratik toplumlar için taşıdığı öneme dikkat çeken Öztürk, özgür, tarafsız ve sorumluluk bilinciyle yapılan gazeteciliğin toplumsal hayatın sağlıklı işlemesinde vazgeçilmez bir rol üstlendiğini vurguladı. Öztürk, “Sizler ortak sesi doğru, ilkeli ve sorumlu bir şekilde kamuoyuna taşıyarak topluma ışık tutuyorsunuz. Basın yalnızca olayları aktaran değil, aynı zamanda toplumu bilinçlendiren güçlü bir yapıdır” ifadelerini kullandı.

Körfez’de uzun süredir gündemde olan lojistik yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Öztürk, klasik anlamda bir lojistik köyden ziyade entegre bir lojistik merkez üzerinde çalışıldığını ifade etti. Öztürk, “Körfez ilçe sınırları içinde lojistik köy kurulabilecek büyüklükte bir alan yok. Bu nedenle biz lojistik köy değil, Körfez trafiğini rahatlatacak, depolama ve sevkiyatı düzenleyecek bir lojistik merkez hedefliyoruz” dedi.

“Dilovası üst bölgesi öne çıkıyor”

Projenin yer seçimiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Öztürk, “Yapılan değerlendirmelerde Dilovası’nın üst kesimleri öne çıkıyor. Kuzey Marmara Otoyolu bağlantıları, limanlara yakınlığı ve sanayi entegrasyonu bu bölgeyi güçlü bir aday haline getiriyor” diye konuştu.

Lojistik merkezin hayata geçmesi halinde Körfez’in sadece Kocaeli için değil, Marmara Bölgesi için de kritik bir rol üstleneceğini ifade eden Öztürk, “Körfez liman şehri. Burada kurulacak bir lojistik merkez, ihracat yapan firmalarımıza hız, maliyet avantajı ve rekabet gücü kazandırır. Körfez’i dış ticarette bir çekim merkezi haline getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil dönüşümle uyumlu bir yapı hedefliyoruz”

Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm politikalarına da değinen Öztürk, lojistik yatırımların çevreci bir anlayışla planlanması gerektiğini belirterek, “Artık lojistik sadece taşımacılık değil. Karbon ayak izini azaltan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yapı kurmak zorundayız. Körfez’de planladığımız lojistik merkez de yeşil dönüşümle uyumlu olacak” dedi.

Recep Öztürk, proje sürecinin bakanlıklar, üniversiteler ve ilgili kurumlarla birlikte yürütüldüğünü belirterek, “Bu işi tek başına değil, ortak akılla yapıyoruz. Hedefimiz, Körfez’i lojistikte söz sahibi bir merkez haline getirmek” diye konuştu.

“İhtiyaç var ama bölüm açamıyoruz”

Üniversite–sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiğini, bölgede ciddi bir sanayi altyapısı olmasına rağmen nitelikli insan kaynağı konusunda sorunlar yaşandığını dile getiren Öztürk, “Sermayeniz de tesisiniz de olabilir ama insan kaynağı yoksa büyümeniz mümkün değil. Biz ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek zorundayız” diye konuştu.

Üniversitelerde ihtiyaç duyulan alanlarda bölüm açılmasında yaşanan zorluklara dikkat çeken Öztürk, “Lojistikten operatörlüğe kadar sanayinin net talepleri var. Ancak bu talepler üniversitelerde bölüm açma aşamasında YÖK engeline takılıyor. Biz iki yıllık meslek yüksekokullarının çok daha etkin hale gelmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeşil dönüşüm artık zorunluluk”

Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşüm politikalarına da değinen Öztürk, sanayi ve lojistikte çevreci dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Avrupa artık kapımıza dayandı. Karbon ayak izi, sürdürülebilir üretim ve yenilenebilir enerji konuları bizim için tercih değil, zorunluluk. Körfez’de atılacak her yeni adımın yeşil dönüşümle uyumlu olması gerekiyor” dedi.

Üyelere kredi ve finansman desteği

Körfez Ticaret Odası’nın üyelerine yönelik desteklerine de değinen Öztürk, özellikle finansmana erişim konusunda önemli adımlar attıklarını belirterek, “Nefes kredileri başta olmak üzere üyelerimizin finansmana ulaşabilmesi için geçmişte ciddi sorumluluklar aldık. Gerektiğinde odamızın imkanlarını zorlayarak üyelerimize kefil olduk, bankalarla süreci yönettik” şeklinde konuştu.