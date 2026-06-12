Körfezray’da 6 TBM eş zamanlı kazı yapıyor

Kocaeli

Kocaeli’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapısını aralayacak Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen projede, yer altındaki dev makineler kentin geleceği için gece gündüz çalışıyor.

Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi sahasında 4, Derince Millet Bahçesi sahasında ise 2 olmak üzere toplam 6 tünel açma makinesi (TBM) aktif olarak görev alıyor. Seka Devlet Hastanesi, Seka Park, Kuruçeşme ve Derince istasyonları arasındaki hat üzerinde ilerleyen TBM’ler, metro tünellerini metre metre oluşturarak projenin önemli aşamalarından birini hayata geçiriyor.

Metro tünellerinde çalışmalar sürüyor

Kent içi ulaşımda hız, konfor ve çevreci çözümleri bir araya getirmeyi amaçlayan Körfezray Metro Projesi’nde çalışmalar yoğun tempoda sürüyor. Yer altındaki kazı faaliyetleri planlanan takvim doğrultusunda ilerlerken, tünel açma makinelerinin (TBM) kat ettiği mesafe projedeki ilerlemeyi somut şekilde ortaya koyuyor. Kazı işlemlerinin tamamlandığı noktalarda ise tünellerin güvenliği ve dayanıklılığı için segment kaplama imalatları eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.

Körfezray Projesi’nin farklı etaplarında eş zamanlı ilerleme sağlanıyor

Proje kapsamında kazı çalışmaları, ring ve metre bazında düzenli olarak takip ediliyor. Seka Devlet Hastanesi ile Seka Park istasyonları arasındaki hatta görev yapan TBM-1 ve TBM-2, tünel kazılarını kesintisiz şekilde sürdürürken, Seka Devlet Hastanesi’nden Kuruçeşme yönüne ilerleyen TBM-3 ve aynı güzergahta çalışan TBM-4 de önemli aşamalar kaydetti. Derince Millet Bahçesi şantiyesinde faaliyet gösteren TBM-5 ve TBM-6 ise belirlenen hat üzerinde yoğun tempoyla çalışmalarını sürdürüyor. Böylece Körfezray Metro Projesi’nin farklı etaplarında eş zamanlı ilerleme sağlanıyor.

Sürdürülebilir kent ulaşımına katkı

Körfezray Metro Hattı Projesi, Kocaeli’nin ulaşım altyapısını güçlendirmenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğe de önemli katkılar sunacak. Toplu ulaşımın payını artırmayı hedefleyen proje sayesinde kent içi trafik yükünün azalmasına ve karbon emisyonlarının düşürülmesine önemli katkı sunacak. Proje kapsamında trafikten çekilecek araç sayısının 2028 yılında 600.697’ye, 2035 yılında 791.834’e, 2043 yılında 848.465’e ve 2053 yılında ise 986.318’e ulaşması öngörülürken bu dönüşüm sayesinde 2028 yılı itibarıyla karbon emisyonlarında 236.397 kilogram azalma sağlanacak, emisyon azaltımı 2053 yılında ise 388.153 kilograma yükselerek iklim değişikliğiyle mücadeleye önemli bir destek sunacak.

Körfezray Metro Hattı’nın devreye alınmasıyla birlikte özel araç kullanımının azalması, buna bağlı olarak hava kalitesinin artması, enerji tüketiminin düşmesi ve daha sürdürülebilir bir kent yaşamının desteklenmesi hedefleniyor. Kuzey Metro Hattı; çevresel faydalarının yanı sıra ulaşımda önemli bir verimlilik sağlayacak olan proje, yolculuk sürelerini de önemli ölçüde kısaltacak. Aynı güzergahta yapılan seyahatlerde otomobile göre yaklaşık 9 dakika, otobüse göre ise 37 dakikaya varan zaman avantajı sunacak olan metro hattı, vatandaşların günlük ulaşımını daha hızlı, konforlu ve öngörülebilir hale getirecek.