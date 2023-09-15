Koruma Klor’dan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine araç ve malzeme desteği

EKONOMİ/KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu ve İtfaiye Müdahale Şube Müdürü Hüseyin Gürbüz, Koruma Klor Alkali’ye bir ziyarette bulunarak yaptıkları çalışmalara verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ettiler. Deprem ve diğer tüm afetlere hazırlığın hayati önemde olduğunun vurgulandığı ziyarette, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer İslamoğlu, Koruma Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’ya plaket takdim etti. Aracı, Koruma Klor Alkali’nin Kocaeli ve ülkemize hizmet için her zaman ön safhalarda yer aldığını belirterek deprem hazırlıklarına katkılarının süreceğini ifade etti.

Ülkemizi derinden sarsan Kahramanmaraş ile Hatay depremleri, deprem ve afetlere hazırlığın ne denli önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bundan 24 yıl önce Büyük Marmara Depremi’ni yaşayan Kocaeli, 6 Şubat depremleri sonrası tüm imkanları ile kenetlenerek bölge halkını yalnız bırakmamıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, arama kurtarma çalışmalarında sergiledikleri kahramanlıkla büyük takdir toplamıştı.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma ile yardım faaliyetlerine büyük katkılar sunan Koruma Şirketler Grubu, deprem başta olmak üzere büyük afetlere hazırlık konusunda yapılan çalışmalara destek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile yakın iletişim halinde olan Koruma Klor Alkali, Türkiye çapında meydana gelebilecek afetlerde kullanılmak üzere İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na malzeme desteği verdi.

Uzmanların uyarılarına devam ettiği, beklenen büyük İstanbul ve Marmara depreminden en çok etkilenecek illerden biri de 1999 depreminin yaşandığı Kocaeli. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu gerçekten hareketle deprem ve diğer afetlere hazırlık yaparken afet öncesi, afet anı ve afet sonrası iyileştirme çalışmaları için büyük yatırımlar gerçekleştiriyor.