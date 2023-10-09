Koruma Temizlik A.Ş., Beauty İstanbul Fuarı’na katıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Koruma Temizlik A.Ş., 60 ülkeden 800 katılımcı ve 157 ülkeden binlerce ticari ziyaretçiyle gerçekleşen İstanbul 4. Kozmetik, Güzellik, Kuaför ve Ev Bakım Ürünleri Fuarı Beauty’de yeni ürünlerini sergiledi.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Beauty İstanbul Fuarı’nın katılımcıları arasında yer aldıklarını belirten Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü M. İmer Özer, “Firmamız açısından potansiyel müşterilerimizle ve iş birliği yapabileceğimiz sektör temsilcileriyle görüşmeler yapma fırsatı bulduk. Bu anlamda verimli geçen bir fuar oldu. Sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri gözlemlemek adına Beauty İstanbul Fuarı’nı çok önemsiyoruz. Beauty İstanbul Fuarı’nda mevcut ürünlerimizin yanı sıra yeni ve yenilenmiş ürünlerimizi de tanıttık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlü Ar-Ge ekibimiz ile dünya trendlerini yakından takip etmeye ve tüketicilerimizin ihtiyaçlarına ses veren ürünler üretmeye devam edeceğiz. Bugün 6 kıtada 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyor ve daha fazla ülkeye ürünlerimizi ulaştırmak için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte de hem firmamız hem ülkemiz için katma değerli ürünler üreterek büyümeye devam edeceğiz” dedi.