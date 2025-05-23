Koruma Temizlik, PLMA Fuarı’nda özel markalı ürünleriyle fark yarattı

Kocaeli

Temizlik, hijyen ve kozmetik sektörünün öncü firmalarından Koruma Temizlik A.Ş., 15. kez katıldığı dünyanın en büyük özel markalı ürünler fuarı olan PLMA’s World of Private Label organizasyonunda yoğun ilgiyle karşılandı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki RAI Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda firma, inovatif ev temizlik ve kişisel bakım ürünlerini uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sundu.

40’tan fazla ülkeye ihracat yapan ve PrivateLabel (özel markalı) üretimde Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan Koruma Temizlik A.Ş., PLMA Fuarı’nda sergilediği yenilikçi ürünlerle sektörel temsilciler, satın alma yöneticileri ve büyük zincir mağaza temsilcilerinden tam not aldı. Şirketin standı, fuarın en çok ziyaret edilen alanlarından biri oldu.

Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, “PLMA, 15 yıldır aralıksız katıldığımız ve markamız açısından stratejik öneme sahip bir platform. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) milli katılım organizasyonuyla yer aldığımız bu fuarda yeni iş birlikleri kurma ve küresel pazar trendlerini yakından izleme fırsatı yakaladık. Avrupa’da özel markalı ürünlerin pazar payı yüzde 40’ları aşıyor; biz de bu yükselen talebe güçlü Ar-Ge altyapımız ve yüksek üretim kapasitemizle yanıt veriyoruz” dedi.

Firma, fuar kapsamında yalnızca ürün tanıtımı yapmakla kalmayıp, aynı zamanda dış pazarlardaki varlığını güçlendirme ve yeni ihracat hedeflerini şekillendirme yönünde önemli adımlar attı. Ar-Ge gücü ve müşteri odaklı yaklaşımıyla öne çıkan Koruma Temizlik A.Ş., özel markalı üretimini artırarak Avrupa başta olmak üzere global pazardaki etkinliğini artırmayı hedefliyor.