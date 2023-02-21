Koruma’nın Hatay Kırıkhan fabrikası üretim için hazır

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Depremde hasar görmeyen ancak bölgede devam eden doğalgaz, elektrik ve su kesintileri nedeniyle üretime ara verilen Hatay Kırıkhan fabrikası, bin 500 depremzedeye açılmıştı. Bu süreçte ürün tedariki grubun Kocaeli ve Denizli fabrikalarından sağlanmaya devam etti. Çamaşır suyunun ana hammaddesi olan klor ve çeşitli temizlik ürünlerinin üretildiği fabrikada, bölgeye doğalgaz, elektrik ve su verilmeye başlanmasının ardından yeniden üretime geçilmesi için son hazırlıklar da tamamlanmış durumda. Grubun, hidrojen peroksit başta olmak üzere diğer yatırımları da aynı hızla devam ediyor.



Koruma Grubu, bin 500 depremzedeye ev sahipliği yapıyor

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden en çok yara alan şehirlerden olan Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde fabrikası bulunan Koruma Şirketler Grubu, depremin ilk saatlerinden itibaren hızlı bir refleks göstererek depremde evleri hasar gören fabrika çalışanları, aileleri, yakınları ve bölge halkından oluşan bin 500 depremzedeye ev sahipliği yapmaya başladı.



Koruma Şirketler Grubu; gıda, su, hijyen ve temizlik ürünleri, sağlık malzemeleri, kışlık giysi, battaniye, uyku tulumu, çadır, yatak, ranza, seyyar tuvalet, ısıtıcı, jeneratör gibi acil ihtiyaçların yanı sıra iş makineleri, vinçler ve konteynerleri taşıyan yardım tırlarını bölgeye gönderdi. Kocaeli’nden deprem bölgesine giden Koruma Arama Kurtarma Destek Ekipleri de yıkımın büyük olduğu Kırıkhan’daki enkaz arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Koruma, günlük yaşamın devamı için gerekli ihtiyaçların olduğu konteyner ve çadırların kurulumlarını da tamamlanmak üzere. Depremzedelerin soğuk hava koşullarından olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirlerin alındığı fabrikaya önümüzdeki günlerde ahşap bungalov tipi evlerin gönderimi de yapılacak. Kocaeli’nden bölgeye acil ihtiyaç ve sağlık malzemelerinin gönderimi ise sürüyor.