Koruma’nın karbon projesi Avrupa değerlendirmesinden başarıyla geçti

Kocaeli

Kocaeli'de faaliyet gösteren Koruma Klor Alkali, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi ve karbon dönüşümüne yönelik Ar-Ge çalışmalarını Avrupa ölçeğinde yeni bir projeye taşıdı. Şirketin ortakları arasında yer aldığı ve Horizon Europe kapsamında desteklenen FLEX-CIRC-CO₂ projesiyle, enerji yoğun sektörlerde karbondioksitin yakalanması ve yüksek katma değerli kimyasallara dönüştürülmesine yönelik entegre çözümler geliştirilmesi hedefleniyor. 36 ay sürecek projede Türkiye’nin yanı sıra Birleşik Krallık, Portekiz, Almanya, Yunanistan, İspanya, İtalya ve Avusturya’dan araştırma ve sanayi kuruluşları birlikte çalışacak.

FLEX-CIRC-CO₂ projesinde, enerji yoğun endüstrilerden ortaya çıkan karbondioksitin yakalanarak aynı entegre proses içerisinde elektrokimyasal yöntemlerle yüksek katma değerli bir kimyasal olan formik aside dönüştürülmesi amaçlanıyor. Projenin öne çıkan yeniliklerinden birini, CO₂ yakalama ve elektrokimyasal dönüşüm süreçlerinin tek bir entegre platformda birleştirilmesi oluşturuyor.

Projede Koruma Ar-Ge Merkezi de elektrokimyasal proses geliştirme ve CO₂ kullanımı alanlarındaki uzmanlığıyla aktif rol üstlenecek. Merkez, özellikle pilot ölçekli elektroliz hücresinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkı sunarak projenin teknoloji geliştirme aşamasında görev alacak

“Rekabet gücümüzün ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezinde konumlandırıyoruz”

Koruma Klor Alkali Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Koruma’da Ar-Ge’yi üretim süreçlerimizin, rekabet gücümüzün ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın merkezinde konumlandırıyoruz. Bilimsel bir çalışmanın sanayide uygulanabilir, ölçeklenebilir ve katma değer üreten bir sonuca ulaşmasını önemsiyoruz. Avrupa Birliği proje deneyimimizin bugün Horizon Europe kapsamında tam puanla değerlendirilen FLEX-CIRC-CO₂ projesiyle devam etmesi, Ar-Ge ekibimizin ulaştığı teknik yetkinliğin uluslararası ölçekte güçlü bir karşılığı. Ekibimizin bu başarısından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Projede geliştirilecek yenilikçi, entegre karbondioksit yakalama ve dönüşüm sistemiyle daha verimli, kompakt ve ölçeklenebilir çözümler üzerinde çalışılacak. Koruma’nın elektrokimya alanındaki bilgi birikimini Avrupa’nın güçlü araştırma ve sanayi kuruluşlarıyla buluşturan bu iş birliğini, Ar-Ge vizyonumuz ve uluslararası Ar-Ge hedeflerimiz açısından değerli bir adım olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.