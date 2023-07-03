KOS Anaokulu kapılarını miniklere açıyor

BURCU SUNA/KONYA

Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapımı bir süredir devam eden anaokulu tamamlandı. Konya Organize Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, KOS’taki fabrikalarda çalışanların çocuklarına yönelik bölgeye kazandırılan KOS Anaokulu’na kayıtların 3 Temmuz (bugün) itibariyle başladığını söyledi.

55 bin kişinin istihdam edildiği KOS’taki anaokulunun 2023-2024 eğitim öğretim döneminde hizmete açılacağını belirten Kütükcü, 3-6 yaş grubu çocukların eğitim alacağı KOS Anaokulu kayıtlarının 14 Temmuz 2023 Cuma günü ise sona ereceğini duyurdu.

KOS, tam bir eğitim merkezi haline geldi

Açıklamasında Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin 31 milyon metrekare büyüklükle Türkiye’nin ikinci büyük OSB’si haline geldiğini ifade eden Başkan Kütükcü, şunları söyledi: “Bölgemiz sanayi üretiminde öncü OSB’lerden biri olmanın yanı sıra, mesleki ve teknik anadolu lisesi, mesleki eğitim merkezi, meslek yüksekokulu ve yeni kazandırdığımız anaokulu ile tam bir eğitim merkezi haline geldi. Önümüzdeki eğitim öğretim döneminde ilk ders zilinin çalacağı anaokulumuzda, çocuklarımız hem eğitimlerini alacaklar hem de güzel vakit geçirebilecekler. Her detayın düşünüldüğü anaokulumuz 5 derslik, yemekhane, uyku sınıfı, amfi salonu, çocuklar için tasarlanmış lavabolar, kapalı ve açık oyun alanlarından oluşuyor. 3-6 yaş grubu öğrencilerimize yönelik, 100 kişi kapasiteli anaokulumuzda 08.00 -18.00 saatleri arasında tam zamanlı bir şekilde hizmet verilecek. Bölgemizde çalışan ebeveynlerimizin gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebileceği bir eğitim yuvasını açmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

KOS Anaokulu ve kayıtlar hakkında detaylı bilgiye konyaorganizesanayianaokulu.meb.k12.tr internet adresinden ulaşılabilecek.