KOSAB, yeni dönemde yeşil dönüşüm ve dijitalleşmeye odaklanacak

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) Olağan Genel Kurulu, Bursa İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Aydın Bakoğlu ile bölge sanayicilerinin katılımıyla Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen genel kurulda, KOSAB sanayicileri mevcut başkan Cem Hısımcıl ile devam kararı aldı. Genel kurulda konuşan Cem Hısımcıl, son dört yılda gerçekleştirilen çalışmalara değinirken, yeni döneme ilişkin hedefleri de başlıklar halinde paylaştı. Hısımcıl, özellikle yeşil dönüşüm ve dijitalleşme alanlarında önemli adımlar atılacağını ifade etti. Bu kapsamda, Yeşil OSB sertifikasyon sürecinin tamamlanması, enerji verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin geliştirilmesinin öncelikli başlıklar arasında yer aldığını belirtti. Yeni dönemde dijitalleşme çalışmalarına hız vereceklerini ifade eden Cem Hısımcıl, Bölge Müdürlüğü ile sanayiciler arasındaki başvuru ve takip süreçlerinin dijital ortama taşınacağını belirtti. Hısımcıl, akıllı izleme sistemleri ile veri yönetimi altyapısının güçlendirileceğini de vurguladı. Altyapı tarafında ise bakım ve onarım çalışmalarının uzun vadeli ve bütçelenmiş planlarla sürdürüleceğini aktaran Hısımcıl, bu sürecin bölgenin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Çevresel yatırımlar ve geri kazanım projeleri

Dijital dönüşümün yanı sıra insan kaynağına yönelik adımların da önemine değinen Hısımcıl, sanayi-üniversite iş birliklerini artırarak mesleki eğitim programlarını genişletmeyi hedeflediklerini ifade etti. Bu sayede nitelikli iş gücüne erişimin kolaylaştırılacağını belirtti. Gelir çeşitlendirmesine de dikkat çeken Hısımcıl, kira gelirlerini artıracak ticari ve idari alan projelerinin hayata geçirileceğini kaydetti. Çevresel sürdürülebilirliğin yeni dönemin temel başlıklarından biri olacağını vurgulayan Hısımcıl, atık yönetimi uygulamalarının geliştirileceğini ifade etti. Hısımcıl ayrıca, Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi ile birlikte yürütülen atıksu geri kazanım projesinin tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Cem Hısımcıl’ın yönetiminde Selim Karaca, Osman Nuri Aksakal, Hamit Hoşver ve Uğur Yaşar yer aldı.