KOSAM: “Su, bölgesel bir mesele olmaktan çıktı, ulusal strateji konusu oldu”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye’nin en önemli tarım ve üretim merkezlerinden biri olan Konya Kapalı Havzası, son yıllarda iklim koşulları ve artan su ihtiyacıyla daha fazla gündeme gelmeye başladı. Bu gelişmeleri ele almak üzere KOSAM tarafından kamuoyuna sunulan rapor, havzanın geleceği için sürdürülebilir çözümler ve kalkınma odaklı fırsatları ortaya koyuyor.

“Konya Kapalı Havzası Su Sorunu, Kuraklık İncelemesi ve Obruk Tehlikeleri: Sürdürülebilir Çözüm Önerileri ve Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı raporda, su meselesinin sadece bölgesel bir konu olmadığı, aynı zamanda Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından stratejik bir unsur olarak ele alınması gerektiği vurgulandı.

Bölgesel kalkınmadan ulusal güce

KOSAM’a göre Konya Kapalı Havzası, ülkenin tarım sektörünün en önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra sanayi, teknoloji ve yenilenebilir enerji yatırımları açısından da Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek büyük bir potansiyele sahip. Raporda, etkin su yönetiminin tarımsal verimliliği artıracağı, yenilenebilir enerji potansiyelinin ise bölgeyi, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak güçlü bir merkez hâline getireceği belirtildi.

Bölgesel kalkınma için su yönetiminde stratejik adımlar atılmalı

Rapora göre, sürdürülebilir su yönetimi stratejileri, bölgenin tarım ve sanayi entegrasyonunun önünü açabilecek nitelikte. Su ve obruk sorunlarına yönelik önlemler bugünü korurken geleceği de güvence altına alacak. Raporda öne çıkan temel stratejik öneriler arasında şu başlıklar dikkat çekiyor:

Havzalar arası su transferi ile suyun daha adil ve verimli dağılımının sağlanması

Sınıraşan suların ülkede tutulması için stratejik hamlelerin gerçekleştirilmesi

Yeraltı suyu kullanımında etkin denetim ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması

Atık suyun geri dönüşümünün artırılması ve alternatif kaynakların devreye alınması

Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla entegre sanayi bölgelerinin oluşturulması

Kuraklık riski yüksek alanlarda düşük su tüketimli tarım ürünlerine geçilmesi

Akademi-sanayi iş birliği ile su verimliliğini artıracak teknolojilerin geliştirilmesi

“Konya Havzası, Türkiye İçin Yeni Bir Üretim ve Yenilikçilik Üssü Olabilir”

KOSAM’ın stratejik çözüm önerilerinin Türkiye Yüzyılı vizyonu, 12. Kalkınma Planı, Ulusal Su Verimliliği Seferberliği ve 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ile doğrudan uyumlu olduğu gözler önüne seriliyor. Raporda, hükümetin hayata geçirdiği Yeşil Kalkınma Devrimi politikalarının, Konya Kapalı Havzası gibi stratejik bölgelerde uygulanacak sürdürülebilir su yönetimi ve yenilenebilir enerji projeleriyle daha da güçleneceği anlaşılıyor.