KOSBİ, yeşil dönüşüm için 750 bin euro hibe almaya hak kazandı

EKONOMİ / İZMİR

Türkiye’nin Net Sıfır Emisyon hedefi ve Avrupa Birliği iklim değerlerine uyum çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce çıkılan hibe proje desteği çağrısına Kemalpaşa Kaymakamlığı yürütücülüğünde ve KOSBİ ile Ege Üniversitesi’nin ortaklığını yürüttüğü proje 750 nim euro hibe desteğine hak kazandı.

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOSBİ) yeşil ve dijital dönüşümünü sağlama hedefiyle hazırlanan projenin toplam bütçesi 834 bin Euro'yu bulacak. Proje kapsamında sanayide enerji verimliliğinin artırılması, karbon salımlarının azaltılması ve sürdürülebilir üretim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Projenin kabulü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı. 18 ay sürecek proje kapsamında, KOSBİ’de fiber optik haberleşme altyapısı, enerji verimli Tier 3 yeşil veri merkezi, telemetri ve gerçek zamanlı enerji izleme sistemleri kurulacak. Bu sayede Kemalpaşa ilçesinin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan organize sanayi bölgesinde, enerji tüketimi ve sera gazı salımlarında kayda değer düşüşler sağlanması hedefleniyor. Proje ile fabrikaların bilgi teknolojileri kaynaklı karbon salımlarının yaklaşık 9 tondan 1 tona düşürülmesi, projeye dâhil olan işletmelerin en az yarısında ise yüzde 40’a varan elektrik tasarrufu elde edilmesi planlanıyor.