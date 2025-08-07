  1. Ekonomim
  2. Şehirler
  3. KOSBİ’ye yüksek teknolojili veri merkezi geliyor
Takip Et

KOSBİ’ye yüksek teknolojili veri merkezi geliyor

KOSBİ, dijitalleşme ve teknolojik altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yeni kurulacak ‘Veri Merkezi’ ile bölgenin iletişim, güvenlik ve dijital hizmet altyapısı büyük ölçüde güçlenecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KOSBİ’ye yüksek teknolojili veri merkezi geliyor
Takip Et

İZMİR / EKONOMİ

 

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), bölge sanayicisinin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bölgedeki firmaların ihtiyaç duyduğu dijital altyapıyı karşılayacak ‘Veri Merkezi’ yatırımı için proje çalışmaları tamamlandı.

 

Avrupa Birliği mali destek programına yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte projenin önemli bir kısmı hibe destekle karşılanacak. Yapımı ve devreye alınması yaklaşık 1 yıl sürecek olan yatırımla birlikte, bilgi işlem sermaye giderleri büyük oranda düşürülecek, bu alanda yetişmiş personel ihtiyacı azalacak, hızlı ve kesintisiz internet daha düşük maliyetle sağlanacak, SCADA, MOBESE, Yangın İhbar, OSOS ve benzeri sistemlerin iletişim altyapısı tekrarlayan ücretler olmadan kurulacak, bulut Bilişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi ileri teknoloji uygulamalarına daha uygun maliyetle erişim sağlanacak. Ayrıca veri merkezi ile sunulacak ek hizmetler sayesinde KOSBİ’nin bölgesel prestiji daha da artacak.

 

Sanayicinin ihtiyacına yönelik altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirten KOSBİ yönetimi, veri merkezinin sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlandığını vurguladı.

Şehirler
Hiç su kullanmadan atık ısıdan enerji üretiyor
Hiç su kullanmadan atık ısıdan enerji üretiyor
Akedaş’tan, Kahramanmaraş İstiklalspor’a destek
Akedaş’tan, Kahramanmaraş İstiklalspor’a destek
Başkan Bozbey, “Ulaşımı rahatlatmak için trafik planlamasında kararlıyız”
Başkan Bozbey, “Ulaşımı rahatlatmak için trafik planlamasında kararlıyız”
Ulutek firmaları, Bursa Model Fabrika’da akıllı üretimle buluştu
Ulutek firmaları, Bursa Model Fabrika’da akıllı üretimle buluştu
Kayapa OSB, otomotivde global pazarı hedefliyor
Kayapa OSB, otomotivde global pazarı hedefliyor
Kılıç Grup 50 milyon tl’lik yatırımla Totalenergies istasyonunu Dilovası OSB’de hizmete açtı
Kılıç Grup 50 milyon tl’lik yatırımla Totalenergies istasyonunu Dilovası OSB’de hizmete açtı