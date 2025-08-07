KOSBİ’ye yüksek teknolojili veri merkezi geliyor

İZMİR / EKONOMİ

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ), bölge sanayicisinin dijitalleşme yolculuğuna katkı sunacak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bölgedeki firmaların ihtiyaç duyduğu dijital altyapıyı karşılayacak ‘Veri Merkezi’ yatırımı için proje çalışmaları tamamlandı.

Avrupa Birliği mali destek programına yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte projenin önemli bir kısmı hibe destekle karşılanacak. Yapımı ve devreye alınması yaklaşık 1 yıl sürecek olan yatırımla birlikte, bilgi işlem sermaye giderleri büyük oranda düşürülecek, bu alanda yetişmiş personel ihtiyacı azalacak, hızlı ve kesintisiz internet daha düşük maliyetle sağlanacak, SCADA, MOBESE, Yangın İhbar, OSOS ve benzeri sistemlerin iletişim altyapısı tekrarlayan ücretler olmadan kurulacak, bulut Bilişim ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi ileri teknoloji uygulamalarına daha uygun maliyetle erişim sağlanacak. Ayrıca veri merkezi ile sunulacak ek hizmetler sayesinde KOSBİ’nin bölgesel prestiji daha da artacak.

Sanayicinin ihtiyacına yönelik altyapı yatırımlarına aralıksız devam ettiklerini belirten KOSBİ yönetimi, veri merkezinin sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde planlandığını vurguladı.