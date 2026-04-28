Köşebaşı Gurme aynı sofrada herkes için eşit gastronomi deneyimi sunuyor

Gastronomi dünyasında uzun süredir göz ardı edilen önemli bir gerçek, İzmir’de faaliyet gösteren Köşebaşı Gurme’nin mutfak anlayışıyla yeniden gündeme geliyor. Vegan bireyler, çölyak hastaları ve farklı beslenme hassasiyetlerine sahip misafirlerin aynı sofrada eşit bir deneyim yaşayabilmesi gerektiğini savunan restoran, kapsayıcı gastronomi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Köşebaşı Gurme’nin mutfak felsefesini anlatan Şef Yağmur Yıldırım, menü oluştururken ayrımlardan ziyade ortak noktaları esas aldıklarını belirterek, “Biz menü oluştururken sınırları değil, ortak noktaları düşünürüz. Çünkü gerçek gastronomi, kimseyi dışarıda bırakmaz” dedi.

Restoranda vegan ve glütensiz ürünler birer alternatif olarak değil, mutfağın merkezinde konumlandırılıyor. Bu yaklaşımın yalnızca beslenme tercihlerine değil, aynı zamanda sosyal bir ihtiyaca da yanıt verdiğini vurgulayan Yıldırım, “Bir masada herkesin aynı anda mutlu olması gerekir. Kimsenin ‘ben ne yiyeceğim’ diye düşündüğü bir sofra, eksik bir sofradır” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki yıldır vegan ve glütensiz ürünler üzerine yoğun bir Ar-Ge süreci yürüttüğünü belirten Yıldırım, bu alandaki çalışmalarını akademik olarak da sürdürdüğünü ifade ederek, “Mutfağımızda çıkan her tabak; araştırmanın, denemenin ve emeğin bir sonucudur” diye konuştu.

Köşebaşı Gurme’nin yaklaşımı, Türkiye’de vegan ve glütensiz mutfağın genellikle ayrı kategorilerde ele alındığı anlayışa da alternatif sunuyor. Bu iki alanı ayrıştırmak yerine birleştiren restoran, kapsayıcı gastronomi anlayışında öncü bir model oluşturmayı hedefliyor.

Öte yandan restoranda kullanılan tüm ürünlerin katkısız olması ve doğrudan mutfakta üretilmesi de dikkat çekiyor. Hazır ürünlere yer verilmeden oluşturulan reçetelerin, mutfağın özgün karakterini yansıttığını dile getiren Yıldırım, “Doğallık bizim için bir tercih değil, bir standart. Eğer bir ürün mutfağımızdan çıkıyorsa, karakteri de bize ait olmak zorunda” dedi.

Köşebaşı Gurme’nin benimsediği bu yaklaşım, gastronomiyi yalnızca lezzet üzerinden değil, kapsayıcılık ve ortak deneyim üzerinden yeniden tanımlıyor. Yıldırım, “Biz yemek üretmiyoruz, deneyim tasarlıyoruz. Aynı masada buluşan insanların birbirini anlamasına ve bağ kurmasına alan açıyoruz. Gerçek bir sofra, herkes oturabildiğinde kurulur” sözleriyle vizyonlarını özetledi.