KOSGEB, 219 işletmeye 454 milyon TL’lik Teknoyatırım desteği verdi

İZMİR / EKONOMİ

İzmir Ticaret Odası (İZTO), kentte teknoloji alanında yatırım yapan firmaların sayısının artması hedefiyle, KOSGEB ile iş insanlarını buluşturdu. Toplantıda konuşan KOSGEB Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı KOBİ Uzmanı Zehra Tülin Yücel, yaptığı sunumda, Teknoloji Destek Programı hakkında bilgi verdi. Destek programından yararlanma koşullarını da aktaran Yücel, proje dönemleri boyunca, toplamda 307 işletmenin desteklenmesine karar verildiğini, 219 işletmeye yaklaşık 454,8 milyon TL tutarında destek ödemesi yapıldığını belirtti.

Teknoyatırım işletmeler için can suyu

Teknoyatırım Destek Programı’na ilişkin detayların paylaşıldığı toplantıda konuşan İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Jülide Tutan, bu desteğin teknoloji üretmek isteyen firmalar için can suyu olduğunu söyledi.

KOSGEB tarafından verilen destekler hakkında üyeleri bilgilendirmeye özel önem verdiklerini belirten Tutan, “KOSGEB, ülkemiz ekonomisinin ihracat, üretim ve istihdamına ciddi katkılar yapan KOBİ niteliğindeki firmalarımıza destek veren önemli kurumlar arasında yer alıyor. Sağladığı destekleri, üyelerimiz için daha erişilebilir kılmak adına, odamız ile iş birliği halinde sık sık toplantılar gerçekleştiriyor ve üyelerimizin sorularına yanıt veriyor” dedi.

Teknoloji Ürün Yatırımı yani Teknoyatırım Destek Programı’nda destek sürecinde iki alternatif gördüklerini belirten Tutan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Birincisinde; Teknoparklar, Ar-Ge Merkezleri, TEKMER’lerde (Teknoloji Geliştirme Merkezi) ortaya çıkan, ya da patent veya Teknolojijk Ürün Deneyim Belgesi’ne sahip olan Ar-Ge ve yenilik projelerinin ticarileştirilmesi, yatırıma dönüşmesi amaçlanırken, ikincisinde; cari açığımızın azalmasına katkı sağlayacak orta ve yüksek teknoloji ürünlerin ticarileştirilmesi, yatırıma dönüşmesi amaçlanıyor. Uluslararası rekabetin hız kazandığı son yıllarda, rekabette bir adım öne çıkabilmenin koşulunun bilim ve teknolojiden geçtiğini göz önüne alırsak, teknoloji üretmek isteyen firmalarımız için bu desteğin can suyu olduğunu söyleyebiliriz.”