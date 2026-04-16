KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu: 35 milyar liralık finansal hacim oluşturduk

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu,, Adana Sanayi Odası’nda (ADASO) düzenlenen toplantıda KOSGEB’in Destek ve Dönüşüm Programlarını anlattı. İşletmelerin dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve istihdamın korunmasının desteklenmesi süreçlerine yönelik stratejik adımların ele alındığı toplantıda konuşan İbrahimcioğlu, KOBİ’ler için finansa erişim mekanizmaları ve destek paketleri hakkında bilgi verdi. Geçen yıl 7 milyar liralık bütçe ile kaldıraç etkisi kullanarak 35 milyar liralık finansal hacim oluşturduklarını beirten İbrahimcioğlu, şöyle devam etti:

"Temel gayemiz, değişen ekonomik konjonktür ve pazar ihtiyaçlarına göre KOBİ’lerimizin metotlarını dönüştürmektir. Kredi finansmanına erişimin zorlaştığı bir dönemde, kredi kefalet kurumlarıyla yaptığımız anlaşmalarla bu potansiyeli artırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 milyar liralık kredi finansmanı ve 51 milyar liralık nakdi destekle birlikte toplamda 151 milyar liralık bir kaynağın KOBİ’lere, imalatçı KOBİ’lere, emek yoğun sektörler ve diğer imalat yapan KOBİ’lere dağıtımı konusunda bir arayüz mekanizması, koordinasyon kurumu olarak bu görevi ifa ediyoruz."

Saha çalışmalarına verdikleri öneme değinen İbrahimcioğlu, son iki yılda 360 bin işletme ziyareti gerçekleştirdiklerini ve bu ziyaretlerden elde edilen 230 bin anket verisiyle yeni destek programlarını şekillendirdiklerini ifade etti.

Kıvanç: Yeşil dönüşüm artık ticari bir pasaporttur

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç ise dünya ekonomisinin köklü bir değişimden geçtiğini belirterek; geleneksel üretim anlayışının yerini, yeşil dönüşüm ve yalın verimlilik gibi kavramlara bıraktığını söyledi. Kıvanç, şu değerlendirmeyi yaptı: "Dijitalleşme artık bir lüks değil, işletmelerin sinir sistemidir. Yeşil dönüşüm ise Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında artık ihracat pazarlarında var olabilmemiz için bir 'ticari pasaport' niteliği taşımaktadır.”

Kıvanç, KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki kritik rolüne dikkat çekerken, "Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’undan fazlasını oluşturan KOBİ’lerimiz; istihdamın yüzde 70’ini, ihracatın yüzde 30’unu sırtlamaktadır. KOBİ’lerimiz dönüşebilirse Türkiye dönüşebilir. KOSGEB’in sunduğu bu destekler, işletmelerimizi küresel devlerle rekabet edebilir hale getirecek stratejik bir can suyudur" ifadesini kullandı.