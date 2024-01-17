'KOSGEB’in bugün 40 ayrı destek paketi var, ayrıca destek programlarımızı yeniledik'

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 2024 yılının ilk meclisi, Ocak ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul’un yönetiminde gerçekleştirildi. KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Meclis Üyeleri’nin katılım sağladığı toplantının konuk konuşmacısı ise KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu oldu. Mecliste konuşan, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu aylık çalışmalar ve ekonomik gelişmelerle ilgili meclisi bilgilendirdi.

Ekonomik değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu şunları söyledi: “2023 yılı ihracatı 255 milyar 809 milyon dolar. Küresel ekonomide ivme kaybı olduğu, en büyük ticaret partnerimiz Avrupa’da durgunluk yaşandığı ve kurun ihracatı yeteri kadar desteklemediği ortada. Çin’den Avrupa’ya taşıma maliyetlerinin Çin lehine değiştiği bir dönemde ihracattaki bu seviyeyi olumlu değerlendiriyoruz. 2024 yılında aylık 25 milyar dolar seviyelerini görmeyi temenni ediyoruz. Enflasyonda ise 2023 yılının yüksek ancak beklenen seviyede tamamlandığını görüyoruz. 2024’te ise, Ocak’tan sonra döviz kurlarındaki hareketlenmenin etkisi ve baz etkisiyle birkaç ay daha yükselişin devam edebileceğini söyleyebiliriz. Kocaeli Gümrüklerinden aldığımız verilere göre aralık ayında Kocaeli’den gerçekleşen; ihracat 3 milyar 407 milyon dolar, ithalat 6 milyar 676 milyon dolar. Kocaeli dış ticaret hacmi 118,7 milyar dolar, Türkiye dış ticaretindeki payı yüzde 19,2” dedi.

“OECD verilerine göre dış ticarette 40’ıncı sıradayız”

Kocaeli’yi bir ülke olarak düşünürsek, OECD verilerine göre dış ticarette 40’ıncı sıradayız diyen KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Kocaeli’den yıl boyunca 38,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bunun Türkiye ihracatındaki payı yüzde 14.88, ithalatımız ise 80,6 milyar dolar. Bu rakamın Türkiye ithalatındaki payı yüzde 22.3’tür. İşsizlik oranı yüzde 9 seviyesinde. İşgücüne katılanlar 122 bin olarak gerçekleşti, istihdam edilenler ise 236 bin kişi geriledi. Türkiye’de 31 milyon kişi çalışıyor. Almanya bizden 14 yaş daha yaşlı ama 46 milyon kişi çalışıyor. Türkiye’de bugün itibariyle 50 milyon kişinin çalışması gerekiyor. Bu seviyeye ulaşmadan Türkiye’nin zenginleşebileceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ niteliğinde ama bölgemizde bu oranın biraz daha düşük olduğunu biliyoruz diyen Zeytinoğlu, “Ekonomimizin temel taşı olan bu KOBİ’lerin, ülkemiz ekonomisindeki önemi aşikar. Esnek ve değişen şartlara uyum kabiliyeti yüksek olan KOBİ’lerin istihdama katkıları da çok değerli. KOSGEB’in açıkladığı destekler; KOBİ’lerimizin proje çalışmalarını teşvik ediyor ve böylece işletmelerimizin kendi sorunlarını çözebilmelerine olanak sağlıyor” dedi.

“Dijitalleşme ve karbonsuzlaşma en önemli gündemimiz”

Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 1 Ekim 2023'te geçiş aşamasının başladığını hatırlatan Zeytinoğlu, şu açıklamada bulundu: “En önemli ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği için ‘Yeşil ve Dijital’ konuları en temel öncelik haline geldi. Haliyle dijitalleşme ve karbonsuzlaşma bizlerin de en önemli gündemi. Bu kapsamda sınırda karbon düzenleme mekanizmasının 1 Ekim 2023'teki geçiş aşaması başladı. 2026 Ocak ayında ise vergilendirme süreci başlayacak. TEPAV tarafından yapılan ankete göre, Çin ve Rusya’nın ardından Türkiye, SKDM’den en fazla etkilenecek üçüncü ülke. Ayrıca anket; Türkiye’de her 4 şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor. Bu sonuçlar firmalarımızın bu sürece uyum sağlayabilmeleri için uzun bir yolumuz olduğunu gösteriyor. Firmalarımızın bu süreçte finansman desteğine ihtiyacı olduğunu sürekli dile getiriyorduk. KOSGEB olarak yeni açıkladığınız Yeşil Sanayi Destek Programı’nın bu amaca hizmet ediyor olması memnuniyet verici.”

“Yeni dönemde imalat sanayisine olan destekleri artıracağız”

KOSGEB olarak Kocaeli’deki imalatçılara verilen destekleri açıklayan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, “Benim için burada olmanın en kıymetli yanı 5 yıl burada hizmet vermiş olmam. KSO Başkanı Zeytinoğlu rapor sunarken İstanbul’dan sonra geliyoruz dedi. İşte Kocaeli bu kadar önemli bir kent. Dayanıklılığı fazlasıyla sağlayan kentlerden biri. Bu da buradaki sanayicilerin katma değer ile kenti nereye taşıdığını gösteriyor” dedi. KOSGEB’in hedeflerinden bahseden İbrahimcioğlu, “Yeni dönemde imalat sanayisine olan destekleri artıracağız. Yalınlaşmanın yanında bir de dijitalleşme hamlemizi başlattık. Yaygın hizmet ağımız var. Kocaeli’de 95 bin KOBİ var. Bunların 13 bini imalatçı. 13 bin imalatçının bin 250’sine yıllık 125 milyon destek vermişiz. Hedefimiz 13 bin imalatçının tamamını ziyaret etmek. Geçtiğimiz hafta ziyaretlere başladık. Bunu her Perşembe yapıyoruz. Herkese yeşil sanayiyi anlatıyoruz. KOSGEB olarak yeni dönemde sürdürülebilirlik konusuna odaklanacağız. Bundan sonra Ar-Ge’ye destek vermeyeceğiz. Kurumlarımız daha nitelikli hale getirmeliyiz. Teknolojik ürünleri destekleyeceğiz. Ama altıncı seviyeden sonra destekleriz. Alanlarımızı doğru belirlemeliyiz. KOSGEB, KOBİ’sinin gelişmesini istiyor. Yani KOBİ’lerin para kazanmasını istiyoruz. Girişimcilik desteklerimiz artacak. Bundan sonra desteklerimizde ‘ne kadar para kazandın’ sorusunu soracağız” şeklinde konuştu.

“KOSGEB 2028 sonuna kadar sanayiciye olan desteğini yüzde 78’e çıkarılması OVP’de yazıldı”

KOSGEB aslında Türkiye’de kurulmuş ilk uluslararası kurumlardan diyen İbrahimcioğlu, “KOSGEB’in bugün 40 ayrı destek paketi var, ayrıca destek programlarımızı yeniledik. Bugün benim görevimde 100’üncü günüm aynı zamanda ve 35 il ziyareti gerçekleştirdim. KOSGEB yalın olsun talebi vardı. Destekleri daha yalın ve daha anlaşılabilir hale getiriyoruz. KOBİ’lerin çalkantılı dönemlerde daha esnek olarak ekonomiyi diri tuttuğu görülüyor. Ayrıca 2009 yılından beri KOSGEB mikro ölçekli işletmelere destek vermeye devam ediyor. 2002 yılından itibaren de 1 milyon 297 bin KOBİ’ye destekte bulunduk. 2023 yılından itibaren de 18 milyar TL’lik destek verdik. Bunun 12.8 milyarı deprem bölgesine oldu. Aynı zamanda 200 bin başvuruyu da değerlendirdik. Desteklerinin yüzde 33’ü geri ödemeli yüzde 67’si hibe. İmalat sanayiye olan destek miktarımızı arttıracağız. KOSGEB’in 2028 sonuna kadar sanayiciye olan desteğinin yüzde 78’e çıkarılması Orta Vadeli Program’a (OVP) yazıldı” dedi.

Artık dijital bir çağdayız diyen İbrahimcioğlu, “Sadece kurumumuzu değil, destek verdiğimiz KOBİ’lerimizin de dijitalleşmesi gerek. Hizmetimizi şu an dijital olarak vermekteyiz. KOSGEB’in daha erişilebilir olması vizyonu ile ilgili anahtar kelime. İl Müdürlüğümü’zde 95 bin kayıtlı KOBİ var. Bu kadar KOBİ’nin olduğu bir İstanbul var, ilk 3’te sayabileceğimiz bir ildeyiz şu an da. 13 bin imalatçıyı yıl içerisinde ziyaret etmeyi hedefliyoruz. KOSGEB, sahada, arazi de KOBİ’sinin yanında. Bin kobi uzmanımız ile sahada olacağız. Bunu da erişebilirlik konusunda önemsiyoruz. Kocaeli’de 95 bin kayıtlı KOBİ var. 125 milyon destek vermişiz. Kocaeli KOBİ olarakta güçlü bir şehir” ifadelerini kullandı.