KOTO, ara eleman sorununa kaynağında çözüm arıyor

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası, nitelikli ara eleman sorununa çareler aramaya devam ediyor. Türk iş dünyasının en öncelikli sorunu olan ara eleman ihtiyacına cevap vermek adına Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kuran KOTO, çare arayışını Kocaeli geneline yaydı. Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapan KOTO, ilimizde faaliyet gösteren meslek, Anadolu teknik liseleri ve MESEM müdürlerinin katılımıyla önemli bir çalıştay gerçekleştirdi.

Sorunları 4 maddede özetledi

KOTO Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Uludüz’ün ev sahipliğinde gerçekleşen çalıştaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü temsilen Şube Müdürü Hayati Aydın katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Uludüz, “Ülkemizde mevcut işletmelerin sayısı ve istihdama katkıları itibariyle KOBİ’ler ekonomimizin lokomotifi konumundadır. Ancak ülkemiz ekonomisine istihdam sağlama potansiyeli yüksek olan KOBİ’lerimiz aradıkları “nitelikte elemanları” bulamamaktan şikâyet etmektedirler. Meslek komitelerimizden aldığımız geri bildirimlerde mesleki eğitimde yaşanan temel sorunları 4 maddede özetledik: Mevcut eğitim-öğretim müfredatının güncellenmesi gerekliliği, mesleki okullar üzerindeki yıllardan beri gelen olumsuz algı ve öğrenci- velilerde üniversiteli olma arzusu, teknolojik değişimlere adapte olunamaması, yetişmiş insanların bir sebeple göçleri mesleki eğitimde tespit ettiğimiz temel sorunların başında gelmektedir.

"Kaybedecek tek bir dakikamız yok"

Sorunların çözümüne yönelik iş dünyasının beklentilerini her fırsatta gerek kurum olarak doğrudan gerekse de TOBB aracılığıyla ilgili Bakanlıklarımıza aktarıyoruz. Zaman zaman başarılı projelere imza atılsa da sürdürülebilirlik sağlanamamaktadır. Ara eleman sorunu ile hem iş dünyası hem de mesleki eğitim veren kurum yetkililerin bir araya gelerek görüşmesini önem arz ediyor. Bu nedenle gerçekleştirdiğimiz toplantıdan çıkan sonuçları raporlayarak ilgili mercilere süratle aktaracağız. Çünkü kaybedecek tek bir dakikamız yok” diyerek iş dünyasının bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini de iletti.

Mesleki eğitim değerlendirmesi

Akabinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayati Aydın, “Mesleki Eğitim Hizmetleri’ konulu sunum gerçekleştirdi. KOTO’ya toplantı dolayısıyla teşekkür eden Aydın sunum kapsamında; Kocaeli’de mesleki eğitim veren kurumların mevcut durumları, protokoller, AB proje istatistikleri, yürütülen diğer projeler, yarışmalar, depremde ve pandemide yapılan çalışmaları paylaştı. Aydın’ın sunumu, 2022-2023 Eğitim öğretim yılının değerlendirmesi, 2024 yılının planlanması ile sona erdi.

Toplantıda ele alınan konular

Toplantının görüş alışverişi bölümünde ise şu konular ele alındı; öğrencilere uygulanan ücret politikası, mesleki eğitim alan öğrencilerin burs vb. kaynaklarla teşvik edilmesi, meslek liselerinin imaj sorunu, sosyal proje ihtiyacı, işletmeler ve öğrenciler, işletmeler ve okullar arasındaki diyalogun güçlendirilmesi, ‘ara eleman’ kelimesinin öğrenciler üzerinde motivasyon düşüklüğüne sebep olması dolayısıyla ‘teknik eleman’ söyleminin kullanılması talebi, iş dünyası ve okulların işbirliği seviyelerinin artması yönetimde söz hakkı tanınması. Oldukça verimli geçen çalıştayın, belli periyotlar halinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.