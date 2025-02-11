KOTO Başkanı Necmi Bulut, Ocak ayı ihracat verilerini değerlendirdi

KOCAELİ

KOTO Başkanı Necmi Bulut, 2025 yılı Ocak ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi. 2025 yılı Ocak ayında ihracat, % 5,8 oranında artarak 21 milyar 164 milyon dolar, ithalat, % 10,2 oranında artarak 28 milyar 847 milyon dolar ve dış ticaret hacmi, % 8,3 oranında artarak 50 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 781 milyon dolar), ABD (1 milyar 369 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 205 milyon dolar) oldu.

Kocaeli ihracat payında ikinci sırada

Ocak ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü %93,3 (19 milyar 756 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %4,6 (964 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,5 (317 milyon dolar) oldu. Faaliyet illeri bazında ihracatta 2025 yılı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre; İstanbul %12,7 artış ve 4 milyar 854 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli %8,5 artış ve 2 milyar 655 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. Kocaeli'yi İzmir, Bursa ve Tekirdağ takip etti.

En fazla ihracat Almanya’ya gerçekeşti

Kocaeli ili en fazla ihracatı 87 Motorlu kara taşıtları faslı (1 milyar 24 milyon 85 bin dolar) ile yapmış olup, bu faslı sırasıyla ve 27 Mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı (241 milyon 672 bin dolar) ve 85 Elektrikli makina ve cihazlar ve aksamları faslı (197 milyon 219 bin dolar) takip etti. Kocaeli, en fazla ihracatı Almanya (259 milyon 792 bin dolar) ile yaptı. İhracat listesinde sırasıyla İngiltere (249 milyon 741 bin dolar) ve Slovenya (193 milyon 945 bin dolar) yer aldı.

‘Enflasyon ile kur arasındaki dengenin sağlanması önceliklerimiz arasında yer almalıdır’

Başkan Bulut, “Tarihin en yüksek Ocak ayı ihracatını gerçekleştiren ihracatçılarımızı tebrik ederim. Bilindiği üzere 2025 yılında mal ihracatı hedefimiz 280 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak adına ülke ihracatımızın yüzde 7 artırılması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıl rekabetçiliğimize zarar veren enflasyon ile kur arasındaki dengenin sağlanması önceliklerimiz arasında yer almalıdır. Ayrıca ihracatın finansmanı noktasında destek sağlanırsa bu hedefe ulaşmak daha mümkün olacaktır. Küresel ticarette ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye etkisi ihracatımızı doğrudan etkileyecek iki unsur olarak öne çıkmaktadır. Kocaeli Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.