KOTO, İş Bankası ile işbirliği protokolü imzaladı

EKONOMİ - KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), İş Bankası ile işbirliğine gitti. İş birliğinde KOTO üyelerine ve yeni katılacak üyelere destek sağlanacak.

Kocaeli Ticaret Odası, üyelerinin ticaretlerine katkı sunan iş birliklerine, İş Bankası ile devam etti. İş Bankası ile yeni çalışacak veya hali hazırda banka müşterisi olan KOTO üyelerine kampanyalı oranlarla pos tahsisi yapılmasını sağlayan anlaşma, düzenlenen törenle imza altına alındı.

KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Murat Barış ve Volkan Yılmaz'ın; Yönetim Kurulu Üyeleri Ömer Efe, Yusuf Ziya Uludüz, Hızır Fatih Sarıoğlu, KOTO Genel Sekreteri Mert Anlıpak ile birlikte ev sahipliği yaptığı protokol töreninde, Türkiye İş Bankası Kocaeli Bölge Satış Müdürü M. Selim Kocabal, Müdür Yardımcısı Sevginar Çepni, İzmit Şube Müdürü Kemal Can, Müdür Yardımcısı Şerife Türetmiş yer aldı. Katılımcılar protokolün Oda üyelerine hayırlı olmasını dilerken, oranlarla ilgili detaylı bilgiye İş Bankası Kocaeli Şubelerinden ulaşılabileceği açıklandı.