KOTO’dan mobilyacılara rehberlik toplantısı

Kocaeli

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), mobilya sektöründe faaliyet gösteren üyelerinin sahada karşılaştığı uygulama sorunlarına kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla kapsamlı bir bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenledi. KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Başkan Yardımcısı Murat Barış’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Mobesko Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Başoğul, dernek yöneticileri ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“Üyelerimizin sorunlarını kamu ile iş birliği içinde çözüyoruz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, mobilya sektöründe yaşanan mevzuat temelli sorunların çözümüne destek olmayı amaçladıklarını ifade etti. Bulut, “Odamıza ulaşan her konuyu dikkatle değerlendiriyor, üyelerimize rehberlik etmeyi önemsiyoruz. Müdürlüğümüzle iş birliğimizi sürdürecek, sahadaki sorunlara birlikte çözüm aramaya devam edeceğiz” dedi.

Mobilya sektörünün Kocaeli ve Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bulut, “Kocaeli Ticaret Odası olarak sektörümüzün sürdürülebilirliğini desteklemek, üyelerimizin haklarını korumak ve yaşanan sorunlara çözüm üretmek adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Mobilya sektörümüzün her zaman yanındayız; kamu kurumlarımızla diyalog ve iş birliği içerisinde, üyelerimize rehberlik etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Ticaret İl Müdürü’nden firmalara yol haritası

Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya toplantıda yaptığı sunumda, özellikle garanti belgesi, kullanım kılavuzu zorunlulukları ve satış sonrası tüketici haklarıyla ilgili firmalara kapsamlı bilgi verdi. Mevzuatın uygulanmasına yönelik güncel gelişmeleri aktaran Uzunkaya, bu belgeleri hazırlamakta zorlanan firmalar için örnek dokümanlar hazırladıklarını belirtti. Firmaların doğrudan İl Müdürlüğü ile iletişimde olmalarının önemine dikkat çekti.

Sahadaki sorunlar doğrudan aktarıldı

Mobilya sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sahada karşılaşılan sorunlara dair örnekler paylaşıldı. Özellikle şehir dışı satışlarda garanti süreçlerinin takibi, üreticilerden garanti belgesi temininde yaşanan sıkıntılar ve tüketici hakem heyetleriyle ilgili uygulama farkları gibi başlıklar öne çıktı. Katılımcılar, çözüm odaklı yaklaşımı memnuniyetle karşılarken, toplantının sonunda mevzuatın daha etkin uygulanması ve mağduriyetlerin azaltılması adına ortak fikirlerde buluşuldu.