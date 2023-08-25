KOTO’dan yabancı ortaklı üyelere özel toplantı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Ticaret Odası’nın, Türkiye’de örneği olmayan uygulaması ‘Oda Bilgilendirme Toplantıları’ bu kez, yabancı ortaklı işletmelerle devam etti. Odaya kayıtlı 58 yabancı ortaklı firmanın temsilcisinin katıldığı toplantı, KOTO Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan’ın, ‘Ticaret Odası’na üye olma nedenleri, yasal düzenlemeler ve Oda organizasyon yapısı’ hakkında yaptığı detaylı sunumla başladı.

Altın değerinde tavsiyeler

Akabinde, KOTO İdari İşler Servisi Şefi Hüseyin Aydın tarafından,“Oda birimleri, Sunulan hizmetler, Oda’nın sağladığı imkanlar ve faaliyetler” anlatıldı. Kapanışta ise Prof. Dr. Bayraktutan, yabancı üyelere; üyelik aidatı ve yönetime katılma, ticari faaliyet sürecinde başarıya ulaşılması bakımından altın değerinde önerilerde bulundu. Üyelerin, Oda’nın hizmetlerinden üst düzey faydalanmasının amaçlandığı toplantılar, yepyeni fırsatları da beraberinde getirerek üyelerin birbirileri ile ticaret ve işbirliklerini artırmasını sağlıyor.