Kozanlı, hem kalite hem de teknoloji sunuyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Lineer hareket teknolojisinde makina imalatçılarına proje desteği vermek amacıyla 2002 yılında Bursa / Küçük Sanayi 34. blokta 15 metrekare alanda kurulan Kozanlı Mühendislik, başta otomotiv ile birlikte makine imalat sektörüne ve CNC makine kullanıcılarına verdiği kaliteli hizmet sonucunda 2.000 m² alanda 35 kişilik kadro ile çalışır konuma geldi. Kozanlı Mühendislik olarak, Lineer Sistemler ile Kızak Koruma Sistemleri ürettiklerini söyleyen Satış Müdürü Volkan Buran, “Biz lineer ray ve araba, lineer mil ve rulman, vidalı mil ve somun, kramayer ve pinyon, servo kaplin, vidalı mil uç yatak, planet redüktör, trapez vidalı somun gibi lineer sistemler üretiyoruz. Bunun yanı sıra teleskobik sac kapak, bez körük, alüminyum palet, rulo muhafaza, sıyırıcı, mil teleskop, kablo kanalı alanlarında hizmet vermekteyiz. MATEF’e de bu ürünler ile geldik. Aslında etrafımızdaki birçok makinede bizim ürünlerimizin de kullanıldığını görebiliyoruz” dedi.

“Kadromuz teknik elemanlardan oluşuyor”

Kozanlı’nın makine imalatçılarına parça veren bir firma olduğunu belirten Buran, “Ürettiğimiz ürünler mesele hareketli makinelerin körük kısımlarında kullanılıyor. Bir makineyi imal edecek kişinin aslında bizi bulması gerekiyor diyebiliriz. Burada biz sadece ürünü değil de projeyi satıyoruz. Kozanlı’nın tamamı teknik elemanlardan oluştuğu için proje bazlı olarak çalışma yetisine de sahibiz. MATEF’ten de gelecek yıllar için beklentimiz oldukça yüksek. Çünkü diğer makine fuarları biraz ithalatçıya yönelik fuarlar. İthalatçı firmalar nedeniyle biz yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Bu sebeple bizim gibi üreticiler için MATEF bir fırsat. Yerli üreticileri teşvik edici bir sonuç çıkarabilirsek, firmalarımızı da ön plana çıkaracağımız bir alan olacak. Ağırlıklı yerli ziyaretçilerle başladık ama yabancı katılımı da olacaktı. Dediğim gibi bizim için beklentimizin çok yüksek olduğu bir fuar burası” diye konuştu.

“Seri imalat kapasitemizi artıracağız”

Kozanlı olarak daha nitelikli katma değeri yüksek ve kaliteden taviz vermeden üretim yapmak olduğunu belirten Buran, “Hem kaliteli ürünü, hem de teknolojik ürünü çıkarmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde güven ortamını oluşturmaya çalışıyoruz ki bir sonraki projede de yer alabilelim. İhracat olarak özellikle Fransa, Almanya ve İtalya aktif olduğumuz bölgeler. Birçok dünya ülkesine ihracat yaparken Meksika ve Tayland gibi uzak pazarlarda da yer alıyoruz. Diğer yandan da Ar-Ge çalışmalarımız ile de seri imalat kapasitemizi artırarak, yurt içi ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir tedarikçisi olma yolunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.