“Kredi hacmindeki artış kadar maliyet ve vade koşulları da önemli”

İZMİR / EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni finansman paketiyle, imalat sanayine yönelik uygun koşullu kredi imkanları önemli ölçüde genişletildi. Yatırım Taahhütlü Avans Kredi Programı'nın bütçesi 750 milyar TL'ye yükseltilirken, imalat sanayine yönelik ayrıca 250 milyar TL tutarında yeni uygun koşullu kredi paketi devreye alındı. Böylece iki program kapsamında imalat sanayine toplam 1 trilyon TL tutarında finansman desteği sağlanacak. Program kapsamında kullandırılacak krediler; 6 ay anapara ödemesiz, 36 aya kadar vadeli olacak ve finansman maliyetinin 12 puanlık kısmı kamu tarafından karşılanacak.

Ege iş dünyası temsilcileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programının genişletilmesi ve imalat sanayisine yönelik yeni finansman imkânları sağlanmasının üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlayacağını belirttiler.

GÖKHAN MARAŞ: “Erişilebilir koşullarla uygulanmasını bekliyoruz”

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, sanayicilerin finansmana erişimde ve yüksek finansman maliyetleri karşısında önemli zorluklar yaşadığı bir dönemde açıklanan desteklerin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatın sürdürülebilirliği açısından son derece kıymetli ve umut verici bir adım olduğuna dikkat çekerek, “Paketin, reel sektörün finansman yükünü hafifleterek sanayicimize nefes aldıracağına ve ertelenen yatırımların yeniden gündeme alınmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle yüksek katma değerli, teknoloji yoğun, dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen yatırımlara uygun koşullu ve uzun vadeli finansman sağlanması, ülkemizin rekabet gücünün artırılması bakımından büyük önem taşıyor. Açıklanan kaynakların üretime, ihracata ve istihdama doğrudan katkı

sağlayacak yatırımlara etkin ve hızlı bir şekilde yönlendirilmesi, destek paketinden beklenen faydayı daha da artıracaktır. Finansmana erişimi kolaylaştıran bu tür uygulamaların, Anadolu’daki sanayi işletmelerinin ve özellikle KOBİ’lerin ihtiyaçlarını da gözeten erişilebilir koşullarla uygulanmasını bekliyoruz” dedi.

OSMAN UĞURLU: “İhracatçının rekabet gücünü artıracak bir destek”

Üretimin, ihracatın ve istihdamın sürdürülebilirliği açısından finansmana erişim en kritik başlıklardan biri olmaya devam ettiğini belirten Denizli İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, şunları söyledi: “İmalat sanayine yönelik açıklanan toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu finansman programını memnuniyetle karşılıyor, bu adımı sanayimizin ve ihracatımızın rekabet gücünü artıracak önemli bir destek olarak değerlendiriyoruz. İhracatçı firmalarımız küresel pazarlarda yüksek maliyetler ve yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor. Bu süreçte uygun maliyetli ve erişilebilir finansman imkânlarının artırılması, firmalarımızın hem yatırımlarını hızlandırmasına hem de üretim ve ihracat kapasitesini korumasına önemli katkı sağlayacaktır. Özellikle emek yoğun sektörlerin güçlü olduğu Denizli açısından işletme sermayesine yönelik finansman imkânlarının genişletilmesi son derece kıymetli.”

SİBEL ZORLU: “Sanayicimiz için erişilebilir finansman kritik önemde”

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, iş dünyasının küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, finansmana erişim koşullarının zorlaştığı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, “Ortalama ticari kredi faizlerinin %43,5 bandına ulaştığı mevcut tabloda, finansmana erişim her zamankinden daha zor hale gelmiş bulunuyor. Güncel sanayi göstergeleri incelendiğinde ise; 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla %74,5 seviyesinde olan kapasite kullanım oranı ve 27 aydır 50 eşik değerinin altında (47,1) seyreden PMI verileri, sanayi üretiminde belirgin bir yavaşlama ve daralma sinyalini teyit ediyor. Üretici Fiyat Endeksi’nin (ÜFE) %28,09 seviyesinde katılaşmasıyla birleşen bu tablo, sanayicinin finansmana erişim zorlukları ve yüksek işletme maliyetleri kıskacında faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkça gösteriyor. Böyle bir konjonktürde reel sektörün finansmana erişiminin güçlendirilmesi, yalnızca mevcut üretim kapasitesinin korunması açısından değil, yeni yatırımların hayata geçirilebilmesi bakımından da kritik önem taşıyor. Ancak finansman hacmindeki artışın tek başına yeterli olmayacağı da unutulmamalı. Asıl belirleyici olan, bu kaynağın yatırım kararlarını destekleyecek maliyet ve vade koşullarıyla üreticiye ulaşması. Sanayicinin yatırım iştahını canlı tutacak bir finansman yapısı oluşturulabildiği ölçüde açıklanan paketin ekonomiye sağlayacağı katkı da artacaktır. Bugün küresel rekabette fark yaratan unsur artık yalnızca üretim kapasitesi değildir. Teknolojiye yatırım yapabilen, verimliliğini artırabilen ve dönüşümünü finanse edebilen ülkeler ve şirketler öne çıkıyor. Bu nedenle açıklanan finansman imkanlarının yüksek katma değerli üretimi güçlendiren, teknoloji yatırımlarını hızlandıran, dijital ve yeşil dönüşümü destekleyen bir anlayışla kullandırılmasını son derece değerli buluyoruz. Bu alanlara yönlendirilecek finansman, şirketlerimizin küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünü artırırken, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine de önemli katkı sağlayacaktır. Açıklanan destek paketinin uygulama sürecinde erişilebilir, maliyet baskısını hafifleten ve yatırımcıyı teşvik edecek bir yapıyla hayata geçirilmesini bekliyoruz. Sağlanacak kaynağın üretim yapan, yatırım planlayan ve dönüşüm odaklı projeler geliştiren işletmelere etkin şekilde ulaşması, paketin ekonomik etkisini daha da güçlendirecektir” diye konuştu.