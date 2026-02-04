Kredi kartı limit kararına Mersinli mobilyacılardan tepki

Enflasyonla mücadele başlığı altında gündeme gelen kredi kartı limit kısıtlaması, kentin önde gelen sektörleri arasında yer alan mobilya, beyaz eşya ve ev eşyası ticaretinde adeta alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan MERMOB Başkanı Muhammed Sadık Özkan, kredi kartlarının günümüz ticaretinde vazgeçilmez bir güven unsuru haline geldiğini vurguladı.

“Firmalar belirsizlik sürecine itiliyor”

Kredi kartlarının çek ve senedin yerini aldığını hatırlatan Özkan, bu sistemin zayıflatılmasının piyasayı geçmişte yaşanan sorunlara geri götüreceğini kaydederek, “Zaten zor ayakta duran iç ticaretin elinden kalan son güvenli ödeme yöntemi de alınmak isteniyor. Firmalarımız yıllar içinde riskli evrak düzeninden kurtulmuşken, şimdi yeniden belirsizliklerle dolu bir sürece itiliyor. Enflasyonu kontrol altına alma hedefiyle atılan bu adım, üreticiyi, esnafı ve sanayiciyi çıkmaza sürükler” ifadelerini kullandı.

“Bu karar doğrudan satışları etkileyecek”

Sahadaki tabloyu aktaran Bellona Bayii ve MERMOB Başkan Yardımcısı Fuat Özsavran ise, kararın tüketici davranışlarıyla örtüşmediğini söyledi. Günümüzde ev kurmanın veya mevcut evi yenilemenin ciddi maliyetler gerektirdiğine dikkat çeken Özsavran, kredi kartı limitlerinin düşürülmesinin doğrudan satışları vuracağını aktardı.

Özsavran, “Mobilya ve beyaz eşya artık lüks değil, temel ihtiyaç. Ancak bu ürünlerin fiyatları belli. Limitleri aşağı çektiğinizde, insanların alışveriş yapma imkanını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Bu da bayilerin müşteriye çözüm sunamaması anlamına gelir. Satışlar durursa, bu sadece mağazaları değil, tüm tedarik zincirini ve istihdamı olumsuz etkiler. Sonunda iflaslar kaçınılmaz hale gelir” şeklinde konuştu.

Uğur Mobilya Yetkilisi ve MERMOB Başkan Yardımcısı Ali Mizmizlioğlu ise konunun bir diğer boyutunun ticari güven olduğunu vurguladı. Kredi kartının esnaf için büyük bir teminat olduğunu belirten Mizmizlioğlu, limit kısıtlamalarının bu güveni zedeleyeceğini söyledi.