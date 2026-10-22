Kristal, Türkiye'de büyürken, üretim gücüyle dünya raflarındaki yerini koruyor

EKONOMİ / İZMİR

Kristal, Türkiye, İspanya ve Tunus’taki üretim kabiliyetiyle 36 ülkeyi kapsayan ihracat hacmine ulaşırken, uluslararası pazarlarda kendi markasıyla kalıcı olmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de pazarın üzerinde büyüyen şirket, ürün portföyünü sadeleştirip raf gücünü artırırken kaliteli zeytinyağını daha geniş tüketici kitleleriyle buluşturmaya odaklanıyor.

Kristal’in uluslararası markalaşma vizyonunu değerlendiren Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “İspanya zeytinyağında üretim ölçeğiyle, İtalya markalaşma birikimiyle, Tunus ise rekabetçi üretim koşullarıyla öne çıkıyor. Türkiye’nin en önemli değerlerinden biri de Anadolu’nun zengin zeytin çeşitleri ve köklü üretim kültürü. Bizim de bu kültüre dayanan bir hikâye yazmamız gerekiyor. Biz bu zenginliğin kendi markalarımızla dünya pazarlarında karşılık bulmasını istiyoruz. Kristal, 88 yıldır tüketicinin hayatında yer alan, geçmişinden önemli bir güven birikimi taşıyan marka. Ancak bizim için asıl mesele, bu birikimi uluslararası pazarlarda kalıcı bir marka değerine dönüştürebilmek. Hedefimiz, Türkiye’de doğan Kristal’in dünya raflarında kendi adıyla daha güçlü bir yer edinmesi” dedi.

Vural Gözgeç: “Amacımız yalnızca pazar liderliği değil, duyulan güveni korumak, kolay ulaşılabilir bir marka olmak”

Kristal, İzmir tesislerindeki günlük 150 tonluk kapasitesini, gerçekleştirilecek revizyonla yaklaşık 200 ton/gün düzeyine taşımayı hedefliyor. Kristal Yağları Genel Müdürü Vural Gözgeç, “Zeytinyağında kalite, üretimin ölçeğinden çok ham maddenin niteliği, üretim süreçleri ve uygulanan kontrollerle ilgili. Doğru koşullar sağlandığında büyük ölçekli üretimde de yüksek kalite standartlarını istikrarlı biçimde korumak mümkün. Kristal olarak yıllardır edindiğimiz bilgi birikimini ve uzmanlığımızı daha fazla tüketiciyle paylaşmak istiyoruz. Kristal olarak büyümeyi yalnızca satış hacmiyle değil, güvenilir ürün, istikrarlı kalite ve tüketiciye erişimle birlikte değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Türkiye Koleksiyonu Kasım ayında raflarda yerini alacak

Kristal’in 2023’te başlattığı Türkiye Koleksiyonu, az bilinen ve unutulmaya yüz tutmuş yerel zeytin çeşitlerinin tanınmasını amaçlıyor. Kasım ayında raflara çıkacak yeni sezon seçkisinde Akhisar yöresiyle özdeşleşen Domat, Güney Ege’nin Memecik’i ve Hatay’ın Altınözü yöresinden Saurani çeşitlerinden elde edilen natürel sızma zeytinyağları yer alıyor.

Üç farklı coğrafyanın zeytin kültürünü bir araya getiren koleksiyon, tüketicilere zeytinyağını yalnızca kullanım alanına göre değil, yetiştiği bölge ve zeytin çeşidi üzerinden de keşfetme olanağı sunuyor. Her çeşidin kendine özgü kimliğini öne çıkaran canlı ambalaj tasarımlarıyla yerel lezzetlerin özellikle genç kuşaklar tarafından daha yakından tanınması hedefleniyor.