KromoGEN, Bursa’nın lojistik avantajını kullanacak

EKONOMİ/BURSA

BTSO Lojistik A.Ş. Bursalı firmaların lojistik maliyetlerini azaltmak ve hava kargo operasyonlarını etkin ve verimli şekilde yürütmelerine destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dünyanın en güçlü uluslararası kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo ile işbirliği protokolüne imza atan Lojistik A.Ş. firmalara stratejik önemdeki pazarlara erişme imkanı sunuyor. Lojistik A.Ş.’nin hizmetlerinden faydalanan KromoGEN Biyoteknoloji firmasının Genel Müdürü Murat Yazıcı, “14 yıldır ihracat ve ithalat gerçekleştiriyoruz. Hava kargo hizmetleri için ilk kez Bursa’yı tercih ettik. Daha önce operasyonlarımızı İstanbul’dan yürütüyorduk. Şirketimizin merkezi Bursa’da olduğu için Lojistik A.Ş.’yi değerlendirmek istedik. Verilen hizmetten çok memnun kaldık” dedi.

“Gümrük işlemleri daha hızlı ve daha kolay”

Hava kargo işlemlerinde Bursa’nın İstanbul’a kıyasla önemli avantajları olduğunu ifade eden Yazıcı, “Yıllardır işlemlerimizi İstanbul’da yürüttüğümüz için oturmuş bir sistemimiz vardı. Şimdi Bursa’da yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bursa her şeyden önce gümrük işlemlerinin daha az yoğun olduğu bir yer. İşlemler rahat, kolay müdahale edilebilir ve daha hızlı şekilde ilerliyor” diye konuştu.

KromoGEN Biyoteknoloji’nin 40 yıldan fazladır laboratuvar teknolojileri alanında faaliyet gösteren Dirim Tıp firması ile aynı grup çatısı altında yer aldığını belirten Yazıcı, adli genetik, adli kimya, gıda güvenliği, klinik genetik laboratuvar teknolojileri alanlarında Türkiye ve yurt dışında yüksek teknolojiyi bilgi ve tecrübeyle birleştirerek hizmet verdiklerini söyledi. Yazıcı ayrıca “Gıda ve yem analizi yapan laboratuvarlar tarafından kullanılan laboratuvar kimyasalları, reaktif ve sarf malzemelerinin de üretimini gerçekleştiriyoruz. Endüstriyel mikrobiyolojik kalite kontrol ürünleri olarak geçiyor. Bakanlığımızın yetkilendirmiş olduğu ruhsatlı özel gıda kontrol laboratuvarları ve üniversiteler ile araştırma enstitüleri de araştırma amaçlı yapılan projelerde bu ürünleri kullanıyor. İngiltere, Macaristan, Almanya gibi farklı ülkelerden işbirliği yaptığımız firmalar var. Yurt içi ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk cumhuriyetlerinde çalışmalarımız bulunuyor” dedi.