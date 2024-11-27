Krone, Best Nakliyat’a 50 adet treyler teslim etti

İZMİR / EKONOMİ

Krone, Best Uluslararası Nakliyat için imal ettiği 50 adet profi lineri İzmir Tire’deki fabrikasında düzenlenen törenle teslim etti.

Törene, Best Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, Üst Düzey Yöneticisi Ahmet Akalın, Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, Türkiye Satış Müdürü Ömürden Özacar ve Satış Bölge Yöneticisi Kemal Sungar katıldı.

Ekipman yatırımlarının odağında, müşterilerine alternatif ve güçlü çözümler sunmanın yer aldığını belirten Best Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yayman, “Krone profi liner, sağlamlığı, yükleme-boşaltma kolaylığı ve düşük işletme maliyetleriyle operasyonlarımıza büyük katkı sağlayacak. Krone ile iş birliğimiz 2013’te Tire fabrikasının üretime yeni başladığı dönemde başlamıştı. Bugün, filomuzu büyütürken yine Krone’yi tercih etmemiz, bir güvenin göstergesi. Ayrıca üretim sürecini yerinde incelediğimizde, yıllar içindeki gelişimi ve kalitenin üst seviyeye taşındığını görmek bizleri bir kez daha memnun etti"dedi.

Krone Trailer International Genel Müdürü Semih Pala ise, “Yalnızca kaliteli ürünler sunmayı değil, aynı zamanda müşterilerimizle uzun vadeli ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Best Nakliyat’ın bir kez daha bizi tercih etmesi, bu hedefimize ulaştığımızı gösteriyor. Profi linerlarımız, modern lojistik operasyonların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı ve üretildi” diye konuştu.