Krone, DFDS’e bin 50 treyler teslim etti

İZMİR / EKONOMİ

Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen treyler üreticisi Krone, lojistik devi DFDS ile süregelen iş birliği kapsamında, DFDS Türkiye ve Avrupa Güney İş Birimi’ne bin 50 adet treyler teslim etti.

Teslimat töreninde konuşan Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, bu teslimatın, Türkiye’deki treyler üretiminin geldiği noktayı ve Avrupa ile kurulan sanayi köprüsünü yansıtan önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, “Krone’nin Türkiye’deki üretim serüveni 2012’de Tire fabrikamızda sadece iki modelle başladı. Bugün, 230 bin m²’lik modern tesisimizde 24 farklı model üretiyoruz. Bu dönüşüm, Türkiye'nin sanayi gücü ve lojistik altyapısının geldiği seviyeyi gösteriyor. DFDS’e gerçekleştirdiğimiz bin 50 treylerlik teslimat, mühendislik yetkinliğimizin ve üretim kabiliyetimizin somut bir göstergesi” dedi.

Ingo Geerdes: DFDS’e 4 binden fazla treyler ürettik

Fahrzeugwerk Bernard Krone Genel Müdürü Ingo Geerdes, ise DFDS ile Avrupa’da uzun yıllara dayanan güçlü bir iş birliklerinin bulunduğuna dikkat çekerek, “Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 4 bin 200’den fazla treyler teslim ettik. Bugün Türkiye’deki bu teslimatla, bu güvene dayalı ilişkinin ne kadar sağlam bir temel üzerine kurulduğunu bir kez daha görüyoruz” diye konuştu.

Bu teslimatın küresel sinerjiyle gerçekleştiğini belirten Krone Trailer International Uluslararası İş Geliştirme, Satış & Key Account Direktörü Andreas Völker, “Teslimatını gerçekleştirdiğimiz 850 adet tenteli treyler Tire’de, 200 adet tekstil taşıyıcı treyler Almanya’daki Herzlake tesisimizde üretildi. Tire fabrikamız global ölçekte stratejik bir üretim üssü. Almanya merkezimizin Türkiye’ye duyduğu güven sayesinde, burada en modern altyapı ile üretim yapıyor, Türkiye’den 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında en büyük yabancı sermayeli treyler yatırımına sahip konumumuzu sürdürüyoruz. %25’lik pazar payımız, bu pazara olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor” dedi.

Jeppe Vestrup Skivild: Türkiye bizim için stratejik bir pazar

DFDS’in Avrupa ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirme vizyonuna dikkat çeken DFDS Türkiye Lojistik Başkanı Jeppe Vestrup Skivild, “Bir yıldan kısa bir sürede gerçekleştirdiğimiz bu bin 50 treyler yatırımı ile Türkiye’nin stratejik bir pazar olarak bizim için taşıdığı önemi güçlü bir şekilde ortaya koyuyoruz. Treylerlerin Türkiye’de üretiliyor olması, ülke ekonomisine katkısından ötürü bu iş birliğini bizim açımızdan daha da değerli hale getiriyor. Bu ortaklığın büyümeye devam edeceğine ve müşterilerimize önümüzdeki yıllarda daha da büyük değer sunacağına inanıyoruz” diye konuştu.