Krone Grubu 2,3 milyar euro ciro elde etti

EKONOMİ / İZMİR

Dünya çapında faaliyet gösteren Krone Grubu'nun 2024/2025 mali yılında cirosu yaklaşık 2,3 milyar euro oldu. Bir önceki yıl, 2,4 milyar euro olmuştu. Ukrayna savaşı gibi devam eden zorlu siyasi koşullar ve çeşitli ticaret engelleri, tarım makineleri ve ticari araç sektörlerinde hala belirgin bir şekilde hissedilen satın alma çekingenliğinin ana nedenleri olarak yer alıyor.

Müşterilerin satın alma davranışlarının kısa vadede ve doğrudan genel ekonomik durumla bağlantılı olduğunu dile getiren Krone Grubu İcra Kurulu Başkanı Bernard Krone, “Bu davranışı, tarım makineleri segmentinde de giderek daha fazla gözlemliyoruz; dünyanın dört bir yanındaki tarımsal hizmet sağlayıcılar ve çiftçiler şu anda siyasi ve ekonomik belirsizliklere çok duyarlı tepki gösteriyor ve yeni yatırımlarda çekingen davranıyor. Bu gelişmeleri dikkate almak için, geçtiğimiz mali yılda da tüm lokasyonlarda üretim optimizasyonu ile dijitalleşme ve otomasyonun genişletilmesine yönelik yatırımlar yaptık. Böylelikle, her zamanki en yüksek ürün kalitesini artık maksimum esneklikle garanti edebiliyoruz" diye konuştu.

Krone’nin, savaşlar ve mevcut uluslararası gümrük politikası gibi faktörlerin küresel ekonomiyi etkilemeye devam etmesi nedeniyle, bu mali yıl için geçen yılki seviyede bir ciro beklediğini söyleyen Bernard Krone Holding SE & Co. KG CEO‘su Dr. David Frink, "Uzun vadeli ekonomik ticaret anlaşmalarının artık eskisi gibi istikrarlı olmadığını kabul etmeliyiz. Krone gibi uluslararası faaliyet gösteren bir sanayi şirketi için bu büyük bir zorluk teşkil ediyor, çünkü grup çapındaki üretimi, dünya çapındaki dağıtımı ve hizmet faaliyetlerimizi dikkatli bir şekilde planlamamız gerekiyor” dedi.

Orta vadede pazar canlanması beklediklerini aktaran Frink, "Şu anda Alman tarım makineleri pazarında hafif bir toparlanma kaydediyoruz. Ayrıca, Asya ve Hindistan gibi gelecek vaat eden pazarlarda kademeli olarak yeni ve daha geniş bir konumlanma sağlayacağız. Aynı şekilde, Belçika, Danimarka veya Estonya gibi bazı Avrupa ticari araç pazarlarında da canlanma gözlemliyoruz. Buna ek olarak, dünyanın dört bir yanından müşterilerimiz Krone markasına olan ilgilerini sürdürüyorlar. Geniş ürün yelpazemiz ve tarım makineleri ile ticari araçlar alanındaki geliştirmelerimiz çok olumlu geri bildirimler alıyor. Bu bakımdan, dünya nüfusu artmaya devam ettiği için gıda ve nakliye ihtiyacının da buna paralel olarak artacağına inanıyoruz ve bu nedenle temelde iyimseriz” şeklinde konuştu.