KRONE, LOGISTECH 2026’da sektör profesyonelleriyle buluşuyor

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İZMİR / EKONOMİ

KRONE, lojistik ve taşımacılık sektörünün temsilcilerini bir araya getiren LOGISTECH 2026’da yerini almaya hazırlanıyor. Şirket, fuar boyunca treyler çözümlerini ve sektöre yönelik yaklaşımını ziyaretçileriyle paylaşırken mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Taşımacılık sektöründe değişen operasyonel ihtiyaçlar, verimlilik beklentileri ve sürdürülebilir büyüme hedefleri, fuar süresince gerçekleştirilecek görüşmelerin odağında yer alacak. KRONE ekibi, ziyaretçileriyle doğrudan bir araya gelerek farklı taşımacılık uygulamalarına yönelik ihtiyaçları değerlendirecek ve çözüm önerilerini paylaşacak.

Tire’deki üretim faaliyetleriyle İzmir’de güçlü bir varlığa sahip olan KRONE için LOGISTECH, bölgedeki sektör paydaşlarıyla ilişkilerini geliştirmek açısından da önemli bir buluşma noktası olacak. Şirket, üretim deneyimini ve müşteri odaklı hizmet anlayışını fuara taşıyarak sektörle karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

KRONE, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmeleri birlikte değerlendirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak üzere tüm müşterilerini, iş ortaklarını ve sektör temsilcilerini standına davet ediyor.

İZMİR / EKONOMİ

KRONE, lojistik ve taşımacılık sektörünün temsilcilerini bir araya getiren LOGISTECH 2026’da yerini almaya hazırlanıyor. Şirket, fuar boyunca treyler çözümlerini ve sektöre yönelik yaklaşımını ziyaretçileriyle paylaşırken mevcut iş birliklerini güçlendirmeyi ve yeni iş fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyor.

Taşımacılık sektöründe değişen operasyonel ihtiyaçlar, verimlilik beklentileri ve sürdürülebilir büyüme hedefleri, fuar süresince gerçekleştirilecek görüşmelerin odağında yer alacak. KRONE ekibi, ziyaretçileriyle doğrudan bir araya gelerek farklı taşımacılık uygulamalarına yönelik ihtiyaçları değerlendirecek ve çözüm önerilerini paylaşacak.

Tire’deki üretim faaliyetleriyle İzmir’de güçlü bir varlığa sahip olan KRONE için LOGISTECH, bölgedeki sektör paydaşlarıyla ilişkilerini geliştirmek açısından da önemli bir buluşma noktası olacak. Şirket, üretim deneyimini ve müşteri odaklı hizmet anlayışını fuara taşıyarak sektörle karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak.

KRONE, lojistik ve taşımacılık sektöründeki gelişmeleri birlikte değerlendirmek ve yeni iş birliklerine zemin hazırlamak üzere tüm müşterilerini, iş ortaklarını ve sektör temsilcilerini standına davet ediyor.