Krone, Türkiye’deki yatırımlarını 53,4 milyon Euro’ya çıkaracak

İZMİR / EKONOMİ

Krone Ticari Araçlar Genel Müdürü Kartal Erköy, “Treyler üretimi, şasi üretimi ve parça üretimi olmak üzere üç ayrı tesiste, toplam 229 bin metrekare açık, 36 bin 400 metrekare kapalı alanda üretim yapıyoruz. Fabrikamızın temellerinin atıldığı günden bugüne, 47.5 milyon Euro yatırım yapıldı. Büyüme planımız doğrultusunda 2024’te toplam 53.4 milyon Euro yatırım seviyesine ulaşmış olacağız” dedi.

Tire fabrikasında üretilen ürün çeşitliliğine de değinen Kartal Erköy, “2012’de iki farklı ürünle başlanan üretim yolculuğu, bugün itibariyle tüm dünyadan müşterilerimizin çeşitli ihtiyaçlarına cevap veren 23 farklı treyler modeli ile devam ediyor. Son bir yılda üretimimizi yüzde 20 artırarak günlük 26 adete çıkardık. Mayıs ayında tamamlanan şasi fabrikası büyütme çalışmalarıyla, tesisimize 4 bin 800 metrekare yeni kapalı alan eklendi ve mevcut 5 bin metrekarelik alanın revizyonu yapıldı. Bu yıl hedefimiz 7 bin adet treyler üretmek. 2026’da bin kişiye istihdam sağlayarak 10 bin adet treyler üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Şu anda üretimin yüzde 60 yerlilik oranıyla gerçekleştiğini ifade eden Kartal Erköy, bu oranı yükseltmek için yeni projelerin hayata geçtiğini belirtti. Son olarak, treylerin çelik arka kapı üretimini de Tire fabrika bünyesinde gerçekleştirdiklerini, devreye alınan yeni robot hattı ile artık arka kapı üretiminin, son teknoloji ile yine Tire’de gerçekleştiğini söyleyen Erköy “Bu projenin hayata geçmesiyle önemli bir ithalat kalemini azaltmış olduk ve yerlilik oranımız daha da arttı” dedi.

Bu yılın ilk 8 ayında Türkiye’de yaklaşık 23 bin 500 adetlik iç pazar ve ihracat treyler satışı gerçekleştiğini söyleyen Erköy, şöyle devam etti: “Krone, Türkiye iç pazarı ve ihracat toplamında 4 bin 658 adet treyler satışı gerçekleştirerek yüzde 20 pazar payına sahip durumda. Sektör, 2023 yılının 8 aylık döneminde, neredeyse 2022 yılının 12 aylık performansını yakaladı. Türkiye’nin üretim ve lojistik gücüne bakıldığında bu rakamın daha üst noktaya taşınma potansiyeli bulunuyor. Treyler sektörünün hedefleri ve potansiyeli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın yayınladığı Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan; yatırım, istihdam, üretim, ihracat perspektifinde büyüme hedefleriyle tamamıyla uyum içerisinde. Treylerin, yatırım ürünü olarak kredi mekanizmasında öncelikli sektör grubunda değerlendirilmesi sektöre yeni bir ivme kazandıracaktır. Biz, tüm dünyadan müşterilerimizin Krone’ye güveni sayesinde Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Uzakdoğu ve Güney Amerika’dan 31 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 2022 verilerine göre, otomotiv sektöründe 37., genel sıralamada 360.’yız” diye konuştu.