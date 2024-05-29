'Kruvaziyerde eski günlere dönüş sinyallerini görüyoruz'

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Kruvaziyer turizmindeki canlanmayı tüm limanlarda görebildiklerini söyleyen İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk, “İzmir Limanı’na bugün itibariyle 12 gemi ve 22 binden fazla yolcu geldi. 425 yolcu da İzmir’den biniş yaptı. Sezon sonuna kadar 56 gemiyi daha İzmir Limanı’nda göreceğiz” dedi.

MSC Divina gemisinin her pazartesi günü düzenli olarak İzmir Limanı’na uğradığını, eski günlerdeki gibi limandaki canlılığın tüm şehirde hissedildiğini söyleyen Öztürk, “Türkiye’nin en büyük kruvaziyer limanı olan Egeport Kuşadası’na dün itibariyle 62 gemi 75 bin yolcu geldi. Çeşme’de kruvaziyer gemi sezonu 30 Mayıs’ta açılıyor. Çeşme aynı zamanda home-port (ana liman) olmayı başardı. 30 Mayıs’tan itibaren Çeşme çıkışlı bir gemi ile sezon boyunca Ege Adaları turları gerçekleştirilecek. Ulusoy Çeşme Limanı’na bu sezon 103 seferde 59 bin yolcunun gelmesi planlanıyor. Kapıda vize uygulamasında yaşanan çeşitli aksaklıklara rağmen, Kurban Bayramı öncesi ülkemiz kıyıları ile Yunan adaları arasında turizm hareketi artarak devam ediyor” diye konuştu.

“Deniz turizminde büyük imkan ve kabiliyetimiz var”

Bu sezon deniz turizminde büyük beklenti içerisinde olduklarını aktaran Öztürk, “Kuşadası’nda üye toplantıları gerçekleştirdik. Deniz sporları açısından hareketli geçeceğini öngörüyoruz. Özdere, Didim ziyaretleri olacak. Deniz turizminde bu sene büyük beklenti içerisindeyiz. Bu sene 60 milyar dolar beklenti var. Bunun yüzde 25’i deniz turizminden elde edilmesi bekleniyor. Deniz turizmi konusunda bölgemizde büyük bir imkan ve kabiliyetimiz var. Bunu değerlendirmek istiyoruz. Deniz turizminde elimizden gelen yardımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Eğitim ve fuarlar konusunda her zaman üyelere destek verdiklerini aktaran Öztürk, “Fuarlara destek vermediğimiz konuşuluyor ancak biz zoru başardık ve önemli işlere imza attık. Buraya birkaç kez KOSGEB yöneticileri geldi ve fuar yardımlarını anlattı. Desteği alanlar oldu. Destek alamadık diye bir şeyi kabul etmiyorum” dedi.