KSO, 10 bin fidanı toprakla buluşturdu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Konya Sanayi Odası’nın kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla her üye için 5 adet fidanı toprakla buluşturdu. Her fidanın bir can olduğunu söyleyerek KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Kuruluşumuzun 50’nci yılında, meclis üyelerimizle birlikte Konya’mızın Çandır Mahallesi’nde 10 bin fidanı toprakla buluşturduk. Hatıra ormanımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Konya, güçlü bir endüstri şehri”

1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası’nın Türkiye’nin öncü odalarından birisi haline geldiğini, yaptıkları çalışmalar ve projelerle Konya sanayisine hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükeğen, şunları söyledi: Bugün Konya’mız, dünyanın her yeri ile ticaret yapan güçlü bir endüstri şehri haline geldi. 50 yıl önce kurulan Konya Sanayi Odamız da, şehrimizin endüstriyel gelişiminde önemli bir misyon üstlenmiş durumda. İnşallah Oda olarak, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da şehrimizin ve ülkemizin sanayisine hizmet etmeye, yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Odamızın kurucularına, kuruluşundan bu yana görev yapmış tüm başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, meclis başkan ve meclis üyelerimize, meslek komitelerimize ve odamızın asıl gücü olan üye sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet diliyorum.”