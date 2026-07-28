KSO, 7 yıldızlı hizmet veren Türkiye’deki tek sanayi odası oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde gerçekleştirilen ve akredite olan oda ve borsalara belgelerinin takdim edildiği 2026 Akreditasyon Sertifika Töreni’nde Konya Sanayi Odası’nın sertifikasını KSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Büyükeğen, Yönetim Kurulu Üyeleri Celalettin Yılmaz ve Kemal Özarpa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.

73 oda ve borsanın akreditasyon belgesini aldığı törende Konya Sanayi Odası, yüksek hizmet standartlarını koruyarak, yeni dönem akreditasyon sistemindeki en üst seviye olan 7 Yıldızlı Akredite Oda unvanını almaya hak kazanan tek sanayi odası oldu.

Bakan Bolat ve Başkan Hisarcıklıoğlu’ndan tebrik

Sertifika takdim töreninde konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, akreditasyon belgesi almaya hak kazanan oda ve borsaları tebrik etti. Türkiye ekonomisinin daha hızlı büyümesi için odalar ile birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Bolat, “Bu sistem, odaların hizmet kalitesini yükseltmeyi ve mesleki hizmet kalitesini artırmayı amaçlıyor. Bunu da uluslararası kabul görmüş program bünyesinde gerçekleştiriyor. Bağımsız bir jüri tarafından sonuçlar değerlendiriliyor” diye konuştu.

Daha sonra konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, akreditasyon belgesi almaya hak kazanan tüm oda ve borsaları tebrik etti. Yeni akreditasyon sisteminde kriterlerin yenilenerek oda ve borsalara yeni hedefler getirdiklerini söyleyen Başkan Hisarcıklıoğlu, oda ve borsaları bir üst lige çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

KSO, üyelerine en kaliteli hizmeti sunuyor

Konya Sanayi Odası’nın akreditasyon sertifikasını alan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen ise, akreditasyonun yalnızca bir belge değil, üyelere sunulan hizmet kalitesinin ve kurumsal gelişimin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Büyükeğen, "Konya Sanayi Odası olarak üyelerimize en kaliteli hizmeti sunma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2012 yılından bu yana başarıyla devam ettirdiğimiz akreditasyon sürecini, yeni sistemin en üst seviyesi olan 7 yıldızla taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda emeği bulunan meclisimize, yönetim kurulumuza, meslek komitelerimize, odamızın asıl gücünü oluşturan sanayicilerimize ve Odamızdaki profesyonel çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.