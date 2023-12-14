"KSO-Avrupa Birliği Hatıra Ormanı" projesi hayata geçirildi

EKONOMİ / KOCAELİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve yerel ortakları, 19 şehirde yaklaşık 170 bin ağacın dikilmesini hedefleyen büyük çaplı bir ağaçlandırma kampanyasını başlattı. Bu etkinlik, Avrupa Komisyonu’nun küresel “Map My Tree” kampanyasının bir parçası olup, 11 Kasım 2023’te kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü’nde başladı.

Çevresel sorunların çözümünde kolektif eylemin önemini vurgulamak ve anlamlı bir etki yaratmak için bir araya gelinen bu etkinlik, küresel iklim değişikliği mücadelesine katkı sağlamak amacıyla daha yeşil ve sürdürülebilir bir gelecek için AB ile Türkiye arasındaki iş birliğini simgeleyecek. Kocaeli Avrupa Birliği Bilgi Merkezi de bu kapsamda Kefken Orman İşletme Şefliği sorumluluk bölgesinde hatıra ormanını hayata geçirdi. Bölgeye proje kapsamında 10 bin ağaç dikilecek.

Ağaç dikim etkinliğine Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, İzmit Orman İşletme Müdürü Esra Karali, İzmit Orman İşletme Müdür Yardımcısı Yusuf Yaycı, Kefken Orman İşletme Şefi Aydın Balcı, Ağaçlandırma Şefi Atakan Kandemir ve Kefken Orman İşletme Şefliği personeli katılım sağladı.

“Hedefimiz 3 milyar ağaç”

Ağaç dikim etkinliğinde konuşan Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Burada Avrupa Komisyonu’nun küresel “Map My Tree” kampanyası kapsamında, Kocaeli Sanayi Odası olarak hatıra ormanı fidan dikim etkinliği yapıyoruz. Avrupa Birliği’nin, Avrupa ülkelerinde 2030 yılına kadar üç milyar ağaç dikme hedefi var. Biz de bu kapsamda hatıra ormanı oluşturma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 19 ilde Avrupa Birliği merkezleri var, bir tanesi de Kocaeli’nde. Bu merkezlerde toplam ekilecek ağaç miktarı 170 bin. Biz de bugün burada Kocaeli olarak 10 bin ağacın dikilmesi ile ilgili startı vermiş bulunuyoruz. Katkılarından dolayı Orman İşletme Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ağaç dikme çalışmaları, Orman Genel Müdürlüğü’nün denetiminde, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van şehirlerinde gerçekleştirilecek.