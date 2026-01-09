KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK’in açıkladığı kasım ayı sanayi üretim endeksini değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda yüzde 2,5 ile sınırlı bir artış gösterdi” dedi. Kasım ayında ihracatın yüzde 1,3 artış yaşadığını ifade eden Zeytinoğlu, ihracatın 22,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Ekonominin bel kemiği imalat sanayinde ise yıllık yüzde 2,7, aylık bazda yüzde 3,1 artış görüldüğünü dile getiren Zeytinoğlu, “Üretim ve yatırım açısından belirleyici olan ara malı kaleminde yüzde 4,6’lık ve Sermaye Malı kaleminde yüzde 10,9’luk artış söz konusu” dedi.

Ayhan Zeytinoğlu, “Aralık ayında 26,4 milyar dolara ulaşan ihracat rakamına paralel olarak sanayi üretiminin de aralık ayında ılımlı ivmelenmeyi yakalamasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.