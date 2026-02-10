KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu sanayi üretim endeksini değerlendirdi

Kocaeli/Ekonomi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK'in açıkladığı aralık ayı sanayi üretim endeksine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayhan Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi 10 aydan sonra ilk kez gerileyerek, yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı. Ekonominin bel kemiği imalat sanayinde ise yıllık yüzde 2,7 düşüş, üretim ve yatırım açısından belirleyici olan sermaye malı kaleminde ise yüzde 4,4’lük düşüş söz konusu. Sanayide kur baskısının etkisini gösterdiğini görüyoruz” diye belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu “2025 yılını sanayi üretiminde sert bir gerileme ile kapatmış olduk. Bu yıl ocak ayında ihracatımız olumsuz takvim etkisiyle 20,3 milyar dolara gerilemişti. İhracattaki bu düşüşe paralel olarak gelecek ay açıklanacak sanayi üretim endeksinde gerileme bekliyoruz" dedi. Zeytinoğlu, "Küresel ekonomi bu yıl zorlu bir döneme girdi. Ancak önümüzdeki aylarda ihracattaki ivmelenmeye paralel olarak sanayi üretiminde de canlanma olacağını ümit ediyoruz. 2026 yılında sanayi üretiminde kalıcı iyileşme için ihracat tarafından gelecek güçlü sinyallere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.