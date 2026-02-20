KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu şubat ayı kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C Merkez Bankası ve Kocaeli Sanayi Odası verilerine göre şubat ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını değerlendirdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Şubat ayında kapasite kullanım oranı; Türkiye genelinde yüzde 73.5 ile ocak ayına göre 0.6 puan, geçen yılın şubat ayına göre 1 puan geriledi" dedi. Zeytinoğlu, mevsim etkilerinden arındırılmış kapasite kullanım oranının bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla 74.0 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Zeytinoğlu, bu rakamın şubat ayında ihracatta ivme kaybının yaşanabileceğine işaret ettiğini dile getirdi.

"Kocaeli’nin kapasite kullanımında pozitif ayrıştığını görüyoruz"



Kocaeli Sanayi Odası olarak her ay düzenli açıkladıkları Kocaeli imalat sanayi kapasite kullanım oranlarına değinen Zeytinoğlu, şubatta yüzde 70.6 ile ocak ayına göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan arttığını ifade etti. Zeytinoğlu, Sektörlere baktığımızda ise şubat ayında otomotiv, metal, makine, plastik ve kauçuk sektörleri kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşen sektörler olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla şubat ayında Kocaeli’nin kapasite kullanımında pozitif ayrıştığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Mart ayında firmaların dış siparişleri yüzde 22 artı

Şubat ayı anketine katılan Kocaeli firmalarının mart ayı iç ve dış piyasadaki beklentilerini açıklayan Zeytinoğlu, “İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada mart ayında firmalarımızın yüzde 16’sı iç siparişlerinin, yüzde 22’si ise dış siparişlerinin arttığını belirtti” dedi.