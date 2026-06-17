KSO Başkanı Büyükeğen, İSO 500’e giren Konyalı firmaları tebrik etti

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, Konya’nın 8 firma ile listedeki gücünü koruduğuna dikkat çekti. 2025 yılının sanayiciler için kolay geçmediğine vurgu yapan Başkan Büyükeğen, artan maliyetler, dünyadaki küresel stres ve savaşlar, dış pazarlardaki durgunluk, yüksek enflasyon ve finansman sıkıntılarına rağmen Konyalı sanayicilerin üretim, istihdam ve ihracat iştahını koruduğuna dikkat çekti.

Başkan Büyükeğen, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı, İSO 500 Listesi’nde yer alma başarısı gösteren firmalarımızı ve çalışanlarını yürekten kutluyorum. Rekabet koşullarının giderek zorlaştığı böyle bir dönemde, işletmelerimizin gösterdiği bu başarı, firmalarımızın ve Konya sanayimizin üretim kabiliyetinin, rekabet gücünün ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun da önemli bir göstergesidir. Şartlar ne olursa olsun üretmeye ve milli ekonomimize katkı sunmaya devam eden sanayicilerimizle gurur duyuyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.”