KSO Başkanı Büyükeğen: “Su varsa üretim var, su varsa hayat var”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya’nın iklim değişikliği ve artan kuraklık nedeniyle ciddi bir su stresi yaşadığına vurgu yapan Büyükeğen, suyun tasarruflu kullanımının Konya’nın geleceği açısından hayati önem taşıdığının altını çizdi.

"Kritik bir eşikteyiz"

Açıklamasında sanayide su verimliliğini artıran uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Büyükeğen, şunları söyledi: “Ülkemiz genelinde su ile ilgili önemli sorunlar yaşanıyor. Ancak iklimde yaşanan bozulmalar ve diğer faktörlerin etkisiyle Konya’mız çok daha büyük bir kritik eşikte. Onun için su kayıplarını önlemek, tasarruf ve verimliliği öne çıkaran uygulamaları öncelemek zorundayız. Bu vesile ile, Konyalı hemşehrilerimizi, sanayicilerimizi ve toplumun tüm kesimlerini suyu tasarruflu kullanmaya davet ediyoruz. Unutmayalım su varsa üretim var, su varsa hayat var.”

KSO’dan farkındalık videosu

Su kullanımında tasarruf çağrısında bulunan Konya Sanayi Odası ayrıca bir farkındalık videosu yayımladı. Konya’daki kuruyan baraj, yer altı suları ve oluşan obrukların gösterildiği videoda; “Artık her damla hayat kadar değerli. Gelin birlikte harekete geçelim. Damlatan bir musluğu onarmakla, gereksiz tüketimi azaltmakla fark yaratalım. Unutmayalım su varsa üretim var, su varsa hayat var. Konya Sanayi Odası olarak herkesi geleceğimiz için su tasarrufuna davet ediyoruz” denildi.