KSO Başkanı Büyükeğen, TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyeliğine seçildi

Burcu SUNA



KONYA - 1961 yılında Konya’da doğan Mustafa Büyükeğen, İlkokulu bitirdikten sonra Konya İmam Hatip Lisesinden 1979’da mezun oldu. Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine devam eden Büyükeğen,1983 yılında başarıyla fakülteyi bitirdi. Eğitim hayatını tamamlayarak, 1986 yılında vatani görevini yaptıktan sonra ticaret hayatına atıldı.

Büyükeğen, 1995 yılında Safa Tarım AŞ’yi kurdu. Gübre ve tarım ilacı üretimi yapan Safa Tarım, kısa sürede Konya’nın ve Türkiye’nin başarılı firmaları arasında yer aldı. İSO İkinci 500 listesinde 10 yıldır yer alan Safa Tarım, 18 ülkeye tarım ilacı ve gübre ihraç ediyor. Evli ve 4 çocuk babası olan Büyükeğen, İngilizce ve Arapça biliyor.