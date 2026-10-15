KSO Başkanı Büyükeğen’den sanayicilere seçime katılım çağrısı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeleri Seçimi, 17 Ekim Cumartesi günü 09.30-17.00 saatleri arasında TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Başkan Büyükeğen, KSO’nun 2 bin 465 faal üyesi olduğunu ifade ederek, üyeleri oylarını kullanmaya davet etti. 17 Ekim’de TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde yapılacak seçimlerde, KSO’nun 24 meslek komitesinde 126 meslek komitesi üyesi ve 51 meclis üyesi seçilecek.

Türkiye’nin 7 yıldızlı tek sanayi odası

1974 yılında kurulan Konya Sanayi Odası’nın 52 yıldır Konya sanayisine hizmet veren köklü bir kuruluş olduğunu vurgulayan Büyükeğen, Odanın üyelerinden aldığı güçle hayata geçirdiği projeler, sunduğu hizmetler ve gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’nin 7 yıldızlı tek sanayi odası olduğunun altını çizdi.

Büyükeğen, “Odamız, bugüne kadar istişare ve birlik-beraberlik kültürüyle hareket ederek, şehrimize önemli kazanımlar sağladı. Verdiği hizmetlerin yanında küresel projeler üreten, yaptığı çalışmalarla uluslararası ödüller kazanan bir Konya Sanayi Odamız var. Bu başarıların temelinde, sanayicilerimizin ortak hedefler etrafında buluşması yatıyor. Bundan sonraki süreçte de üretim odaklı çalışmalarımızı birlik ve beraberlik içerisinde, kararlılıkla sürdürecek, Konya’mızın ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha, tüm üyelerimizi 17 Ekim Cumartesi günü seçimlerimize katılmaya, oylarını kullanmaya davet ediyorum. Üyelerimizin katılımı Odamızın çalışmalarına güç verecektir. Seçimlerimizin Odamız, sanayicilerimiz, Konya’mız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.