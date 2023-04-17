KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında bütçe gelirleri 218.83 milyar TL, bütçe giderleri 389.39 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 93.9 olurken, gelirler yüzde 19.1 geriledi. Bütçe şubatta 170.56 milyar TL açık verdi” dedi.

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Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe gelirlerindeki gerilemede; büyük ölçüde kurumlar vergisi tahsilatındaki düşüşün etkili olduğunu görüyoruz. Bu sene 4. geçici beyanname kaldırılması ve 2022 yılı nihai Kurumlar Vergisi ödemelerinin ertelenmesinden bu kalemde şubatta yüzde 94.4 gerileme var. Giderler tarafında ise cari transferler, sermaye transferleri ile sermaye giderleri kalemlerindeki artışlar dikkat çekiyor. Şubat ayında cari transferlerde yüzde 161.4, sermaye transferlerinde yüzde 4815.3 ve sermaye giderlerinde yüzde 464.1’lik artışlar olduğunu görüyoruz” diye konuştu.