KSO Başkanı Zeytinoğlu bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirleri 267,97 milyar TL, bütçe giderleri 400,44 milyar TL olarak gerçekleşti. Giderlerdeki artış yüzde 86,9, gelirlerdeki artış yüzde 63,3 oldu. Giderlerdeki artış oranının gelirlerdeki artış oranının üzerinde gerçekleşmesiyle bütçe nisan ayında 132,47 milyar TL açık verdi. Ocak–nisan dönemi bütçe açığı ise 382,49 milyar TL oldu” dedi.

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “Bütçe gelirleri kapsamında; vergi gelirleri nisan ayında 232,70 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,8 arttı. Alt kalemlerine baktığımızda gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerde yüzde 101’lik, dâhilde alınan KDV’de yüzde 148,7’lik, ÖTV’de yüzde 78,6’lık artışlar olduğunu görüyoruz. Giderler tarafında ise cari transferler kaleminde yüzde 84, mal ve hizmet alım giderlerinde yüzde 98,4, sermaye giderlerinde yüzde 63,8 ve sermaye transferleri kalemlerinde yüzde 1663,8’lik artışlar var” diye konuştu.