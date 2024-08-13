KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan cari denge verisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KSO Başkanı Zeytinoğlu, “Haziran ayında cari denge 407 milyon dolar fazla verdi. Cari fazla verilmesinde; dış ticaret açığı geçen yılın üzerinde gerçekleşmesine rağmen hizmet gelirlerinin katkısının daha yüksek olmasının etkisini görüyoruz. Dış ticaret açığı geçen yıla göre 371 milyon dolar artarak 4.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaleminin katkısı ise geçen yıl 5.1 milyar dolar olurken, bu yıl 5.6 milyar dolar oldu. Haziran verisiyle birlikte yıllık cari açık 24 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracattaki yükseliş ve ithalattaki gerilemeyle dış ticaret açığında yüzde 42.3’lük azalma oldu. Dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açığa yansıyacağını ve turizm gelirlerinin de katkısıyla, temmuz ayında yıllık cari açığın gerileyebileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı yüzde 29.2

TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı işgücü verilerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Haziran ayında işsizlik oranı yüzde 9.2 ile mayıs ayına göre 0.7 puan artarken, geçen yılın aynı ayına göre 0.2 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 29.2 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 3.8 puan, geçen yıla göre 5.2 puanlık artış olduğu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çalışabilir nüfus haziran ayında 36 bin kişi arttı

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda mayıstan hazirana çalışabilir nüfus 36 bin kişi artarken, işgücüne katılanlar 107 bin kişi gerilemiş. Mevsimsel olarak, tarım ve hizmetler sektörlerinde istihdam artışları bekleyeceğimiz dönemde aylık bazda 341 bin kişilik gerileme olduğunu görüyoruz. Haziran itibariyle toplam istihdam ise 32 milyon 522 bin kişi. Burada her zaman dile getirdiğimiz, ülkemize yabancı sermayenin de çekilmesiyle, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşmasını bekliyoruz” dedi.