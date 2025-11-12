KSO Başkanı Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında cari denge 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi. Böylece cari işlemler hesabında üst üste üç aydır fazla vermiş olduk” dedi.

Zeytinoğlu, “Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 356 milyon dolar olurken, hizmetler dengesi 7 milyar 707 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu gelişmelerle yıllık açık ağustosta 18,42 milyar dolarken eylülde 20 milyar 146 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı geçen yılın üzerinde gerçekleştiği için yıllık açığımızın yükseldiğini biliyoruz. Hizmet gelirlerinin ise cari fazlaya etkisini sürdürdüğünü görüyoruz. Hizmetler dengesinde olduğu gibi dış ticarette de açık vermemeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.