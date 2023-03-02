KSO Başkanı Zeytinoğlu, dış ticaret verilerini değerlendirdi

Ramazan AYDIN



KOCAELİ - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Şubat ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.4 azalışla 18 milyar 638 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Deprem felaketinin yaşandığı şubat ayı tüm ülke için zorlu geçen bir aydı. İhracatta önemli potansiyel barındıran 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ihracata aşağı yönlü yansımasını görüyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, deprem bölgesindeki 11 ilin ihracatının şubat ayı ihracatında 1.5 milyar dolarlık doğrudan aşağı etki yaptığı yönünde” dedi.

En fazla ihracat yapılan ülkeler

Zeytinoğlu yaptığı açıklamanın devamında, en fazla ihracat yapılan ilk beş ülkeden Rusya ve İtalya ile ihracatta artış yaşandığını söyleyerek, “En fazla ihracat yaptığımız ilk beş ülkeden en yüksek ihracat artış oranı yüzde 116.8 ile Rusya’ya oldu. Şubatta ikinci sırada yer alan İtalya’ya artış ise yüzde 3 olurken, Almanya ile ihracatta yüzde 4.2, ABD ile yüzde 14.4, İngiltere ile yüzde 22.5’luk gerileme olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüketim malları ithalatındaki artış çok yüksek

Zeytinoğlu, ithalata ilişkin değerlendirmesinde ise “Şubat ayında ithalat yüzde 10.6 artışla 30 milyar 833 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 3.3, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 31 ve tüketim malları ithalatında yüzde 64.4 oranında artış var. Tüketim malları ithalatındaki artışın çok yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.